Hiếp dâm, cướp tài sản bị bắt sau 34 năm trốn truy nã

Ngày 31-12, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa bàn giao một đối tượng bị truy nã về tội "Hiếp dâm và Cướp tài sản" từ 34 năm trước cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an TP Thanh Hóa, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP đã phát hiện, bắt giữ thành công Nguyễn Văn Nam (SN 1960; ngụ xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) - là đối tượng bị truy nã 34 năm trước - khi người này đang lẩn trốn tại TP Vũng Tàu.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17 giờ ngày 29-8-1988, tại khu vực cầu Ghép (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương), Nguyễn Văn Nam đã có hành vi bắt bà N.T.M. (SN 1962; ngụ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đưa xuống bờ đê hãm hiếp, sau đó dùng dao đe dọa bà M. lấy đi 12.000 đồng.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Nam đã lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Lệnh truy nã về tội "Cướp tài sản và Hiếp dâm".

Sau 34 năm trốn truy nã, Nguyễn Văn Nam đã bị lực lượng trinh sát Công an TP Thanh Hóa bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Vũng Tàu. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình lẩn trốn, Nam đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người cùng thôn (đã chết) và đổi tên thành Nguyễn Văn Dũng (SN 1959, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương), để vào phường Thống Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để sinh sống cho tới tận bây giờ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

