Đâm trọng thương 3 người gia đình anh trai rồi trốn nã 28 năm, vẫn bị bắt

Xuất phát từ việc vợ chồng người anh trai đuổi mẹ ra khỏi nhà, người em ruột khi ấy mới 20 tuổi đã dùng dao đâm trọng thương anh trai, chị dâu và em trai chị dâu rồi bỏ trốn....

Sau 28 năm bôn tẩu, gã thanh niên gây án năm xưa nay đã thành người đàn ông trung niên với nhiều thay đổi khác biệt về ngoại dáng. Bằng sự kiên trì, nhẫn nại trong truy vết, cùng việc vận dụng tốt các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Yên đã bắt được đối tượng trong sự ngỡ ngàng, bất ngờ của không ít người, kể cả kẻ bị truy nã.

28 năm đâu dễ lãng quên!

Ngày 8-7-2022, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TPHCM thông tin cho biết đã bắt được đối tượng trốn nã suốt 28 năm qua là Nguyễn Đăng Dũng (SN 1974, quê Đồng Nai, cư trú đường Vũ Tùng, P2, Q.Bình Thạnh TPHCM). Dũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CAQ.Bình Thạnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào ngày 24-6-1994 về hành vi "Giết người". Ngày 30-9-1994, CAQ. Bình Thạnh ra quyết định truy nã (loại đặc biệt nguy hiểm) đối với Dũng. Đến ngày 2-3-1995, Phòng CSHS Công an TPHCM ra tiếp Lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Dũng về hành vi “Giết người”. Sau đó, Cục CSHS Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) tiếp tục ra Lệnh truy nã đối với Dũng vào ngày 23-3-1995, cũng cùng hành vi trên.

Nguyễn Đăng Dũng

Ngược thời gian trở lại 28 năm trước, theo hồ sơ vụ án, nguyên nhân gây án của Dũng tóm lược như sau: Nguyễn Đăng Dũng là em trai của Nguyễn Đăng T. Cả hai là con trai ruột của ông Nguyễn Đ. và bà Hồ Thị Thanh Th.

Bà Th. sống cùng nhà với vợ chồng con trai ruột là Nguyễn Đăng T. tại đường Vũ Tùng (P2, Q.Bình Thạnh). Còn ông Đ. và các con (trong đó có Dũng) sống ở nhà khác. Do mâu thuẫn phát sinh căng thẳng, T. có thái độ, hành vi đuổi mẹ ruột là bà Th. ra khỏi nhà.

Trước thái độ sai quấy của T., khoảng 18 giờ ngày 16-4-1994, ông Đ. cùng 2 con ruột là Dũng và Nguyễn Đăng V. đến nhà T. nói chuyện. Xung đột xảy ra, Dũng dùng dao đâm chém T. và chị dâu là Huỳnh Thị Mai Th. (vợ T.) và em trai chị Th. trọng thương. Hàng xóm xung quanh đưa ba nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời cấp báo sự việc cho công an. Ông Đ. và V. bị bắt ngay sau đó, riêng Dũng bỏ trốn.

Tiến hành thụ lý điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT CAQ.Bình Thạnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dũng vào ngày 24-6-1994, về hành vi "Giết người" và ra quyết định Truy nã đặc biệt nguy hiểm. Sau đó, Phòng CSHS và Cục CSHS tiếp tục ra các Lệnh truy nã đối tượng Dũng về cùng hành vi “giết người”.

Tiếp nhận hồ sơ truy nã đối tượng Dũng vào giai đoạn hơn 28 năm trước, các phòng, Cục nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM và Bộ Công an đã dốc sức điều tra, truy vết nhưng không gặp thuận lợi trong truy bắt nên Dũng vẫn bóng chim tăm cá suốt thời gian dài.

Từ khi Đội truy nã-truy tìm (Đội 6) chính thức được thành lập lại tại Phòng CSHS vào tháng 5-2020, Ban chỉ huy Phòng gồm Đại tá Trần Văn Hiếu- Trưởng Phòng CSHS và Trung tá Trịnh Khánh Hùng- Phó trưởng Phòng CSHS- luôn quán triệt, nhắc nhở Ban chỉ huy Đội 6 cần linh động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa trong công tác truy vết, bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã, truy tìm.

Nhận trọng trách Đội tưởng Đội 6- Trung tá Trần Hùng cùng Ban chỉ huy đội liên tục chỉ đạo các trinh sát, các tổ trinh sát lập phương án đấu tranh, truy vết có hệ thống, khoa học và bài bản hơn. Việc ứng dụng công nghệ trong công tác nghiệp vụ truy vết cũng được khai thác triệt để, đã phần nào mang lại hiệu quả nhất định trong công tác truy nã & truy tìm. Minh chứng là Phòng CSHS đã bắt được hàng trăm đối tượng truy nã, truy nã đặc biệt, trong đó có hàng chục kẻ trốn nã từ 20 đến hơn 30 năm mà trước đây tưởng chừng khó tìm kiếm.

Kết quả của sự phối hợp ăn ý

Trong số hồ sơ đối tượng trốn nã đặc biệt nguy hiểm Đội 6 cần truy bắt có Nguyễn Đăng Dũng. Vẫn biết, thời gian kéo dài gần 30 năm, việc truy bắt một kẻ đã có nhiều thay đổi về ngoại dáng do tác động của thời gian, nhiều yếu tố không hề dễ, chưa kể không loại trừ khả năng đối tượng đã thay tên đổi họ tên hoặc dùng chứng minh nhân dân của người khác để ẩn thân.... thì càng nan giải hơn, tuy nhiên, CBCS Đội 6 vẫn nêu quyết tâm cao.

Sau cả chục lần ngỡ lần ra đối tượng rồi lại thất vọng nhận ra nhầm người hoặc mất dấu không khiến trinh sát và Ban chỉ huy Đội 6 nản lòng. Nhờ tập trung xâu chuỗi, đánh giá thông tin, tài liệu thu thập được một cách bài bản, khoa học, đầu tháng 7-2022, trinh sát Đội 6 xác định được nguồn tin đáng tin cậy rằng Dũng đang hành nghề mua bán trái cây và sinh sống ở tỉnh Phú Yên.

Hệ thống thông tin thấy đủ cơ sở triển khai bắt giữ đối tượng, Ban chỉ huy Phòng CSHS chủ động phối hợp cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên lên phương án giăng lưới cẩn trọng vì đây là khu vực rừng núi vắng cư dân, địa hình phức tạp.

Sau thời gian ém quân, mật phục, đến sáng 6-7-2022, tổ công tác của Phòng CSHS Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Tây Hòa, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên bất ngờ bao vây bắt giữ Nguyễn Đăng Dũng tại thông Suối Phần, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên thành công.

Như bao đối tượng trốn nã lâu năm khác, lúc đầu Dũng cũng phủ nhận, cố biện minh rằng công an đã nhầm người, nhưng sau đó trước các tài liệu, chứng cứ công an đã thu thập về mình quá đầy đủ, chi tiết, biết khó mà trốn tránh tiếp nên Dũng thừa nhận chính là người đang bị truy nã đặc biệt và khai nhận lại hành vi, cùng quá trình trốn chạy nhiều năm qua.

Theo đó, sau khi đâm trọng thương anh trai, chị dâu và em trai chị dâu, biết kiểu gì cũng bị công an truy bắt, xử lý hình sự và lãnh án tù nên Dũng quyết định bỏ trốn càng xa, càng lâu, càng tốt. Ban đầu, Dũng bỏ trốn lên khu vực huyện Định Quán, Đồng Nai để ẩn dật. Bốn năm sau, tức vào năm 1998, Dũng đến Đắk Lắk lấy việc hái cà phê thuê tại các xã vùng sâu xa để sinh nhai và trốn tránh. Vào năm 2003, khi đó 29 tuổi thì Dũng quen biết, nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng với chị Lê Thị M. Lấy nhau được chừng một năm thì Dũng theo chị M. về quê vợ ở Phú Yên để sinh cư, lập nghiệp.

Tại quê vợ, Dũng tham gia làm nông nghiệp và sống ở vùng nông thôn cách xa thị thành. Khi công việc nhà nông nhàn rỗi, Dũng mua bán trái cây để tăng thêm thu nhập. 28 năm đã trôi qua, với nhiều thay đổi về ngoại dáng, lại cắt liên lạc với gia đình nên Dũng nghĩ cơ quan Công an sẽ không truy lùng ra mình, nào ngờ y vẫn sa lưới đầy bất ngờ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Đăng Dũng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

