Hé lộ nguyên nhân nữ sinh cấp 3 bị gã thợ may hàng xóm hiếp dâm có thai

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 20:20 PM (GMT+7)

"Nguyên nhân dẫn đến cháu T. có thai xuất phát từ việc nữ sinh mang quần áo sang nhà đối tượng để vắt nhờ vì gia đình Thành có máy giặt. Sau vài lần như vậy thì xảy ra sự việc nạn nhân bị hiếp dâm" - đại diện UBND xã Đông Ngũ cho biết.

Như đã thông tin, hôm qua (29/4), Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Bảo Thành (SN 1956), trú tại thôn Đông Ngũ, xã Đông Ngũ (cùng huyện Tiên Yên) để điều tra về tội "Hiếp dâm".

Liên quan trên sự việc trên, trao đổi với PV vào chiều 30/4, ông Hoàng Văn Việt – Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ cho biết: "Sau khi nắm được sự việc, chính quyền địa phương và các ngành đoàn thể của xã đã đến nhà nạn nhân thăm hỏi, động viện và giao cho y tế thực hiện theo dõi sức khỏe 2 mẹ con nạn nhân. Hiện tại, nữ sinh đã sinh con được khoảng 2 tháng và dư luận người dân đã giảm, còn lúc đầu gây xôn xao. Đây cũng là vụ việc lần đầu xảy ra trên địa bàn xã chúng tôi".

Theo đại diện chính quyền địa phương, thời điểm gia đình nữ sinh M.T.T (SN 2003) làm đơn trình báo vụ việc thì cháu T. đang mang thai khoảng 7 tháng. Cho nên cùng với việc lấy lời khai của những người liên quan cũng như để chắc chắn, cơ quan chức năng đợi nạn nhân sinh con xong, xét nghiệm ADN cho kết quả trùng khớp giữa cháu bé và đối tượng. Từ căn cứ trên và bằng các biện pháp điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Thành.

Đối tượng Thành bị cơ quan công an huyện Tiên Yên bắt giữ để điều tra về tội hiếp dâm. Ảnh: T.Luân

Nói về thân thân đối tượng, Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ cho biết: "Ở địa phương, Thành chưa có tiền án, tiền sự, nhưng trong cuộc sống đời thường, đối tượng không được lòng người dân, hàng xóm, láng giềng và nhiều lúc chưa thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của địa phương, Nhà nước".

Trong khi đó, đối tượng có vợ làm giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu và sinh được 2 người con. Ngày trước Thành làm nghề thợ may, nhưng do một vài năm gần đây mọi người hay mua đồ may sẵn, lượng khách đến may quần áo giảm dần nên đối tượng có làm thêm một số việc khác.

Cũng theo đại diện UBND xã Đông Ngũ, cháu T. đang học lớp 11, là con gái lớn trong gia đình và có bố mẹ làm nông nghiệp. Mặc dù giữa đối tượng và nạn nhân không có quan hệ họ hàng nhưng ở gần nhà (cách khoảng 100m) nên thỉnh thoảng qua lại.

"Nguyên nhân dẫn đến cháu T. có thai xuất phát từ việc nữ sinh mang quần áo sang nhà đối tượng để vắt nhờ vì gia đình Thành có máy giặt và vài lần sau thì xảy ra sự việc nạn nhân bị hiếp dâm", đại diện UBND xã Đông Ngũ cho biết.

Trước đó, ngày 19/12/2019, Công an huyện Tiên Yên tiếp nhận đơn của cháu M.T.T (SN 2003), trú tại huyện Tiên Yên trình báo, từ tháng 5/2019, nạn nhân bị đối tượng Đỗ Bảo Thành thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần dẫn đến hậu quả có thai.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Tiên Yên cử lực lượng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên xác định, Thành chính là đối tượng gây ra sự việc dẫn đến cháu T. có Thai.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

