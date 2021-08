Hát karaoke lúc nửa đêm, 6 cô gái cùng bạn trai lĩnh phạt

Thứ Hai, ngày 16/08/2021 17:40 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 phòng hát của quán karaoke có 16 nam, nữ thanh niên đang “hát cho nhau nghe” bất chấp các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Quán karaoke Thành Luân tổ chức cho khách hát karaoke lúc nửa đêm.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã phát hiện, xử lý 16 nam, nữ thanh niên lén lút tụ tập hát karaoke giữa dịch COVID-19.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 0h30 đêm 15/8, tổ công tác Công an huyện Hưng Hà kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thành Luân, tại thôn Việt Thắng, xã Hồng An, huyện Hưng Hà do N.T.L (SN 1990, trú tại thôn Việt Thắng, xã Hồng An, huyện Hưng Hà) làm quản lý.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại các phòng vip1 và vip3 có 16 người, trong đó có 10 nam, 6 nữ là thanh niên đang tổ chức hát karaoke.

Tổ công tác đã lập biên bản và tham mưu UBND huyện Hưng Hà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.T.L và 16 khách hát về hành vi Không thực hiện nghiêm túc quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người trong phòng, chống dịch COVID-19.

