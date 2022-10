Hát karaoke gây ồn, hàng xóm bị ném bom xăng

Ngày 16-10, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Phạm Dương Đức Tài (SN 1998, ngụ quận 12), Trần Hữu Thái (SN 1997, ngụ huyện Hóc Môn) cùng hơn 10 đối tượng khác để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Danh tính các đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Anh Khoa (SN 2003), Lê Trần Tuấn Kiệt (SN 2006), Trần Ngô Minh Trí (SN 2003), Nguyễn Hùng Phúc (SN 2001), Hồ Tấn Phát (SN 2006, cùng ngụ quận 12); Trần Minh Tài (SN 2005), Trần Hồng Phúc (SN 1999), Nguyễn Văn Thông (SN 1988), Trần Thanh Bình (SN 1989), Hoàng Xuân Trường (SN 2003), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2002) và Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 2005, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

Trước đó, tối 01-10, anh N.X.V (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn) cùng bạn tổ chức ăn nhậu và hát karaoke trước nhà ở ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Một lúc sau, bà T. (nhà kế bên) đi ra phàn nàn việc nhóm anh V. hát karaoke. Đến 22 giờ cùng ngày, một thanh niên chở con gái bà T. là Nguyễn Thị Thu Hằng về nhà bà này. Sau đó, thanh niên này yêu cầu nhóm anh V. đừng nhậu nữa rồi rời đi. Ít phút sau, một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy kéo tới nhà anh V. và bị nhóm anh V. dùng ly, chai bia ném. Tối 3-10, nhà anh V. bị các đối tượng ném bom xăng.

Qua truy xét, ngày 16-10, Công an huyện Hóc Môn đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Qua điều tra xác định, tối 01-10, Nguyễn Thị Thu Hằng đi dự tiệc sinh nhật ở nhà Thái và được Tài chở về nhà. Tại đây, Tài xảy ra mâu thuẫn với nhóm anh V. đang ngồi nhậu cùng bạn. Sau đó, Tài đến nhà Thái rủ Thái cùng với nhiều người quay lại tìm nhóm anh V. để giải quyết mâu thuẫn. Khi cả nhóm chạy vào đầu hẻm thì bị nhóm anh V. dùng ly, gạch ném nên cả nhóm bỏ chạy, giải tán đi về.

Tang vật liên quan đến vụ việc

Tối 3-10, Tài tụ tập ăn uống tại nhà Thái và kể việc bị chọi đá vào tối 01-10. Bực tức, cả nhóm mang theo bom xăng, hung khí tìm anh V. trả thù. Các đối tượng dùng pháo viên và bom xăng ném vào trước cửa nhà anh V. nhưng không cháy. Sau đó, các nghi phạm dùng hung khí đập cửa và 2 xe máy dựng phía trước nhà anh V. rồi bỏ đi.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Công an huyện Hóc Môn cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, các trinh sát tinh nhuệ của đơn vị đã nhanh chóng có mặt. Do thời điểm xảy ra vụ việc ít người qua lại, camera an ninh khá mờ nên việc truy xét gặp nhiều khó khăn. Bằng nỗ lực, trong vài ngày, đơn vị đã bắt lần lượt các đối tượng tham gia vụ việc. Các đối tượng bị bắt và có liên quan có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã nghỉ học, ăn chơi lêu lổng và không có việc làm ổn định. Vụ án trên chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ.

Công an huyện Hóc Môn từng nhiều lần khuyến cáo tình trạng các thanh thiếu niên sử dụng hung khí tự chế, vũ khí, công cụ hỗ trợ để giải quyết các mâu thuẫn. Ngoài ra, sẽ tăng cường quân số tuần tra địa bàn, sẵn sàng trấn áp tội phạm. Đồng thời, đơn vị cảnh báo sẽ xử lý mạnh tay các trường hợp thanh thiếu niên mang theo hung khí gây rối an ninh trật tự.

