Nhắc nhở nam thanh niên chạy xe máy gây ồn ào, người đàn ông bị chém dã man

Thứ Ba, ngày 19/07/2022 12:29 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thấy Phúc đang cãi nhau với anh T, Lừng bênh con trai và có lời qua tiếng lại với anh T. ngay sau đó.

Đoàn Văn Lừng tại trụ sở công an.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đoàn Văn Lừng (SN 1971, trú tại thôn Tiến Trung, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế) về tội Giết người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đêm 12/7, con trai của Đoàn Văn Lừng là Đoàn Văn Phúc (SN 1999) đi xe máy qua khu vực ngã ba thôn Tiến Bộ, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế gây ồn ào khiến người dân sinh sống ở khu vực xung quanh bức xúc, nhắc nhở.

Bực tức, Phúc về nhà lấy dao và quay lại khu vực ngã ba thôn Tiến Bộ. Thấy vậy, Đoàn Văn Lừng lấy 1 con dao cài lên xe máy rồi đuổi theo. Khi đến đoạn đường thuộc khu vực ngã ba thôn Tiến Bộ, Lừng thấy Phúc đang cãi nhau với anh L.T.T. (SN 1987, trú tại thôn Tiến Bộ).

Bênh con, giữa Lừng và anh T. lời qua tiếng lại, xảy ra xô xát. Lừng dùng con dao mang theo từ trước đuổi theo chém nhiều nhát vào vùng đầu, gáy của anh T. khiến nạn nhân bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

