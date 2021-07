Giữa dịch COVID-19, 38 thanh niên vẫn “hát cho nhau nghe” trong quán karaoke

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 16:24 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 38 nam, nữ thanh niên đang tụ tập “hát cho nhau nghe” trong 5 phòng hát của quán karaoke.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Yên Mỹ vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không chấp hành quy định dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Nhóm nam, nữ thanh niên tụ tập hát trong quán karaoke giữa dịch COVID-19.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, tổ công tác của Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Công an xã Liên Xá, huyện Yên Mỹ trong quá trình tuần tra đã kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ngũ Phúc ở thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá không chấp hành quy định dừng hoạt động dịch vụ karaoke để phòng, chống dịch của UBND tỉnh.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ngũ Phúc do bà Trương Thị Hồ (SN 1957 ở thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 38 thanh niên (19 nam và 19 nữ) bao gồm cả khách và nhân viên của quán đang “hát cho nhau nghe” tại 5 phòng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ngũ Phúc và các trường hợp cố tình tập trung đông người, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

