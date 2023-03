Hàng loạt khách lẫn nhân viên dương tính ma túy trong quán bar không phép

Ngày 11-3, Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười trên địa bàn.

Nhiều khách, nhân viên của bar E.C.P bị phát hiện dương tính chất ma túy

Công an phát hiện nhiều bóng cười, bảng báo giá bóng cười cho khách của quán bar hoạt động không phép

Trước đó, 0 giờ 5 phút ngày 11-3, Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu) kiểm tra hành chính quán bar E.C.P (số 338/01 đường Hoàng Diệu) do Lê Ngọc A.N (SN 1993, trú quận Sơn Trà) làm chủ.

Tại đây, công an phát hiện có 15 người bao gồm cả khách và nhân viên của cơ sở cùng 1 bình chứa khí cười, nhiều dụng cụ để chiết tách và 19 vỏ bóng đã qua sử dụng và bảng báo giá bóng cười cho khách.

Test nhanh ma túy, Công an phát hiện 5 khách và 2 nhân viên dương tính với chất ma tuý. Được biết, cơ sở này hoạt động không có giấy phép kinh doanh.

Cũng trong đêm, rạng sáng 11-3, Tổ tuần tra 8394 Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) phát hiện 2 thanh niên đang chở theo hơn chục bình kim loại chứa khí cười nên tiến hành dừng kiểm tra.

Tổ tuần tra 8394 Công an phường Hòa Cường Bắc phát hiện, thu giữ lượng lớn khí cười

Lúc này một đối tượng vứt xe máy cùng tang vật bỏ chạy. Đối tượng còn lại là Tạ Hữu L. (2003, trú tỉnh Kon Tum) bị Tổ tuần tra tạm giữ. Tang vật thu giữ được gồm 12 bình chứa khí cười, 1 tập giấy đóng; 2 bịch bong bóng để bơm khí cười và 2 xe mô tô.

Tại cơ quan Công an, L. thừa nhận số bình khí nói trên là khí cười N2O chuẩn bị đem giao cho các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Trước đó, L. có ra Đà Nẵng chơi và quen biết 1 thanh niên không rõ lai lịch, người này rủ L. cùng tham gia mua bán, vận chuyển khí cười với giá hời nên L. đồng ý.

Vụ việc hiện đã bàn giao cho Công an quận Hải Châu làm rõ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hang-loat-khach-lan-nhan-vien-duong-tinh-ma-tuy-trong-quan-bar-khon...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hang-loat-khach-lan-nhan-vien-duong-tinh-ma-tuy-trong-quan-bar-khong-phep-20230311113909023.htm