5 khách và nhân viên dương tính ma túy trong quán bar mới mở

Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, vào lúc 0 giờ 25 ngày 15-1, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra đột xuất quán bar EASY D (số 72-74 Hùng Vương, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Công an xác định cơ sở này hoạt động ngoài giờ quy định, hàng trăm khách đang say sưa trong tiếng nhạc ầm ĩ. Ngoài ra, qua test nhanh, Công an phát hiện có 3 nhân viên của quán và 2 khách dương tính với chất ma túy.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP.Đà Nẵng đã bàn giao 5 đối tượng đến Công an P.Hải Châu 1 để xử lý theo quy định.

