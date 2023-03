Phát hiện quán bar Shark mở "địa đạo" thông với nhà vệ sinh nữ để cất giấu "bóng cười"

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nghi vấn tại quán bar Shark, số 21 Tràng Tiền có kinh doanh “bóng cười” nên đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo lực lượng phối hợp kiểm tra.

"Địa đạo" được quán bar đục thông với nhà vệ sinh nữ để cất giấu các bình "khí cười"

Khoảng 17h ngày 7-3-2023, khi quán bar Shark bắt đầu mở cửa để nhân viên vệ sinh dọn dẹp chuẩn bị hoạt động phục vụ khách, Công an phường Tràng Tiền phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế bất ngờ kiểm tra.

Lối vào "địa đạo" chỉ vừa để lách đủ một người

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng vệ sinh dành cho nữ, chủ quán đã đục tường tạo thành một kho chứa các bình “khí cười” và nhiều vỏ bóng cao su chưa qua sử dụng, dùng để bơm khí thành “bóng cười” bán cho khách.

Bên trong dùng để chứa các bình "khí cười"

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, kho chứa này lối đi vào rất hẹp, chỉ lách vừa một người. Đây là thủ đoạn rất tinh vi của quán bar Shark, khi bị kiểm tra có thể ra hiệu để nhân viên “canh” trong nhà vệ sinh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Cơ quan Công an đã thu giữ 29 bình “khí cười”, trong đó 19 bình nhỏ và 10 bình to và hàng nghìn vỏ bóng cao su chưa sử dụng.

Lực lượng Công an thu giữ 29 bình "khí cười" và hàng nghìn vỏ bóng cao su chưa qua sử dụng

Trung tá Hà Quyết Thắng - Trưởng Công an phường Tràng Tiền cho biết, đơn vị đã nhiều lần kiểm tra quán bar này, yêu cầu ký cam kết không kinh doanh “bóng cười”. Cũng theo nhận định của Trung tá Hà Quyết Thắng, “địa đạo” được quán bar này sử dụng chứa “khí cười” mới được tạo trong thời gian gần đây để cất giấu cũng như đối phó với việc kiểm tra của lực lượng chức năng.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục xử lý vụ việc.

