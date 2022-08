Hai thanh niên bị nhóm người mang theo kiếm truy sát kinh hoàng trong đêm

Cơ quan công an đã bắt giữ những đối tượng có liên quan trong vụ nhóm thanh niên truy sát người trong đêm.

Các đối tượng tại trụ sở công an. (Nguồn: CA tỉnh Vĩnh Phúc)

Ngày 29/8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Phi Nả (SN 2007); Dương Tiến Quân (SN 2005) và Nguyễn Việt Anh (SN 2007, cùng trú huyện Yên Lạc) về hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng đầu tháng 6/2022, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm thanh niên ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc gồm khoảng 20 người, độ tuổi từ 15 đến 17 đã thách thức, hẹn gặp nhóm thanh niên ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc để đánh nhau.

Nhóm của Nả, Quân và Việt Anh truy sát người trong đêm bị camera an ninh ghi lại. (Nguồn: CA tỉnh Vĩnh Phúc)

Tối 2/6, sau khi hẹn nhau, Nả, Quân và Việt Anh gọi theo gần 20 trường hợp khác, mang theo hung khí như kiếm, côn, gạch,… đi xe máy đến địa bàn xã Đồng Văn. Khi gặp nhau, nhóm thanh niên ở xã Đồng Văn đã bỏ chạy, nhóm thanh niên của thị trấn Yên Lạc tiếp tục đuổi theo và chém gây thương tích cho 2 thanh niên 15 và 16 tuổi. Các trường hợp trên bị thương ở vùng đầu, thân người, chân, tay.

Sau khi gây án, Nả, Quân, Việt Anh và một số đối tượng có liên quan đã bị cơ quan công an bắt giữ để xử lý theo quy định.

