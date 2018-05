Giang hồ ẩu đả trong quán cà phê, nổ súng như phim hành động

Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 16:00 PM (GMT+7)

Nhóm giang hồ Hải Phòng cùng một nhóm người khác hẹn ra quán cà phê ở Sài Gòn để “nói chuyện” tiền bạc thì xảy ra hỗn chiến, nổ súng.

Hai nhóm giang hồ hỗn chiến nhau (ảnh minh họa)

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang điều tra, truy xét hai băng nhóm ẩu đá, đánh nhau tại một quán cà phê trên địa bàn.

Thông tin ban đầu vào tối 23.5, tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Lượng (phường 17, quận Gò Vấp) có hai nhóm khoảng 5 người ngồi nói chuyện tiền bạc thì xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nhau.

Hai nhóm người lao vào hỗn chiến. Có một đối tượng đã rút súng bắn liên tiếp 3 phát về phía nhóm đối thủ nhưng may mắn không trúng ai. Cả hai nhóm sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu công an xác định nguyên nhân hai nhóm xảy ra đánh nhau do mâu thuẫn trong việc vay tiền góp.

Theo đó, một nhóm giang hồ gồm 3 đối tượng: Trần Thế A. (34 tuổi) Hà Đức V. (34 tuổi) và Vũ Đình T. (26 tuổi, cùng quê TP Hải Phòng, tạm trú quận Gò Vấp) và nhóm còn lại 2 đoói tượng là Phan Quang H. (46 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và một đối tượng tên G. (chưa rõ lai lịch). Trong đó G. là đối tượng dùng sung bắn vào nhóm giang hồ Hải Phòng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, truy xét.