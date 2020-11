Gây án mạng khi cứu vợ: Phòng vệ hay giết người?

Ngày 15/11, bà C. thuê nhóm người từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến tỉnh Vĩnh Long bắt cóc chị H. Trưa cùng ngày, nhóm 6 người, trong đó có em trai chị H. đi ô tô đến quán cà phê của vợ chồng chị H. trên quốc lộ 53. Nhóm người này dùng bình xịt hơi cay để khống chế và đưa chị H. lên xe. Anh Giao nghe thấy tiếng vợ la hét, đã lao ra giải cứu và bị đối phương dùng bình hơi cay xịt vào mặt. Sau đó, anh Giao cầm thanh sắt chống trả, đâm về phía đối phương khiến một người tử vong và hai người khác bị thương. Anh Giao đã đến Công an xã Long An trình báo vụ việc. Sau khi sự việc xảy ra, em trai chị H đã bỏ trốn. Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang mời bà C. lên làm việc. Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân ban đầu được cho là bà C không đồng ý cho con gái chung sống với anh Giao.