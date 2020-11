Giải cứu vợ, chồng đâm chết người: Em trai vợ đã ra đầu thú

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 15:00 PM (GMT+7)

Đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc gây xôn xao dư luận mấy ngày qua xảy ra ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã ra đầu thú với cơ quan chức năng, chính là em trai của người bị bắt cóc.

Trưa nay (17/11), liên quan đến vụ việc anh Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Hồ) bị tạm giữ để điều tra vì liên quan đến vụ làm 3 người thương vong khi giải cứu vợ bị nhóm người bắt cóc, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, đã có một người ra đầu thú tại cơ quan công an.

Người ra đầu thú là Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1999, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), em trai của Võ Thị Thúy Hằng (SN 1991, vợ anh Giao).

Trước đó, trưa 15/11, một nhóm người đi trên ô tô 7 chỗ mang biển số 72A-215.22 dừng trước quán cà phê nằm ven quốc lộ 53, đoạn qua xã Long An, huyện Long Hồ. Sau đó, nhóm người này khống chế chị Hằng, rồi đưa lên ô tô.

Anh Giao nghe tiếng vợ la hét, lao ra giải cứu thì bị đối phương dùng hơi cay xịt vào mặt. Sau đó, anh Giao cầm thanh sắt chống trả, đâm về phía đối phương khiến một người tử vong và hai người khác bị thương. Gây án xong, anh Giao đến Công an xã Long An trình báo. Bằng biện phép nghiệp vụ, lực lượng công an đã tạm giữ nhiều người để lấy lời khai ban đầu.

Theo cơ quan công an, qua điều tra xác minh ban đầu, được biết, ngày 15/11, mẹ chị Hằng là bà Võ Thị Kim Chi (SN 1967; ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê nhóm 6 người gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1991), Nguyễn Văn Dũng (SN 1991), Nguyễn Văn Vĩnh, cùng trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Dương Vĩnh Tiến (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1999, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Tuấn (chưa rõ năm sinh, địa chỉ) đến tỉnh Vĩnh Long tìm và bắt con gái ruột đưa về Vũng Tàu.

Nhận lời, nhóm 6 người nêu trên điều khiển ô tô biển số 72A-215.22 di chuyển từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến tỉnh Vĩnh Long tìm và bắt đưa chị Hằng về Vũng Tàu.

Trong lúc giằng co với anh Giao, Nguyễn Minh Tuấn đã bị đâm tử vong tại hiện trường, Nguyễn Văn Dũng và một người khác trong nhóm bị thương (đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long).

Ba người còn lại trong nhóm, trong đó có Nguyễn Thanh Nhựt bỏ chạy khỏi hiện trường, tuy nhiên công an địa phương đã nhanh chóng bắt giữ được 2 người. Biết không thể trốn được, Nhựt đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện nay, cơ quan công an đang điều tra mở rộng, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

