Bị đâm chết vì đang nhậu cùng nhóm bạn rồi bỏ đi xăm mình

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 10:58 AM (GMT+7)

Thuận cùng nhóm bạn đang nhậu thì bỏ đi xăm mình nên xảy ra cự cãi và bị người khác đâm chết trong lúc đánh nhau.

Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Hoài Phong (tự Mèo, SN 1992; tạm trú khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Lê Hoài Phong đã đến Công an huyện Tịnh Biên đầu thú . Ảnh: T.Tầm

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 12-11, sau khi nhậu xong, Sóc Văn Thuận (SN 1989; ngụ khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên) cùng với Trần Thanh Vũ và Trần Văn Hận rủ nhau đến tiệm xăm của Trần Văn Lộc An tại khu vực khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên để cho Thuận xăm mình. Khi đến nơi, cả nhóm thấy An cùng Phong và một số người bạn khác đang ngồi nhậu. Lúc này, Phong nói An đang nhậu rồi nên không xăm mình cho ai nữa thì đôi bên xảy ra cự cãi.

Ngay sau đó, nhóm của Thuận bỏ đi nhậu tiếp tại khu vực ngã 3 đường vào chợ bách hóa cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Khoảng 10 phút sau, Phong điều khiển xe máy đến chỗ nhóm của Thuận đang nhậu thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, Phong vào ngồi chung với nhóm của Thuận để nhậu thì đôi bên tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau thì được Vũ, Hận can ngăn.

Nổi máu côn đồ, Phong sang quán ăn đối diện lấy một con dao Thái Lan chạy đến đâm Thuận 1 nhát vào vùng ngực trái. Thuận bỏ đi được một đoạn thì ngã gục xuống đường và được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi gây án, Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước sự truy bắt của lực lượng công an, Phong nghĩ không thể trốn thoát nên đã đến Công an huyện Tịnh Biên đầu thú vào chiều hôm sau và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

