Tạm giữ đối tượng cầm mã tấu đuổi chém lực lượng an ninh cơ sở ở TPHCM

Ngày 22/11, nguồn tin phóng viên báo Tiền Phong cho biết, Công an phường Bình Dương (TPHCM) đang tạm giữ một đối tượng tên Th., sinh năm 1988, quê tỉnh Hưng Yên, tạm trú tại phường Bình Dương, TPHCM, để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 21/11, đối tượng kể trên cầm mã tấu đe dọa một bạn nhậu tại một khu dân cư trên địa bàn phường Bình Dương. Lúc này, lực lượng an ninh cơ sở phường đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện nên đến nhắc nhở.

Thay vì chấp hành, đối tượng đã có hành vi manh động, dùng mã tấu đuổi chém và làm hư hỏng phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, đối tượng tiếp tục điều khiển xe tải đỗ ngược chiều, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng trật tự công cộng.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Bình Dương được tăng cường, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế, đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Với hành vi trên, Công an phường Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.