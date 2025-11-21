Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng, người nhận "không hợp tác": Không phải người xa lạ!

Liên quan vụ việc chuyển nhầm gần 500 triệu đồng nhưng người nhận được "không hợp tác", ngày 21-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Nguyễn Thị Thu Th. (người chuyển nhầm tiền; ngụ khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) cho biết đang có mặt tại cơ quan công an để phối hợp giải quyết vụ việc.

Chị Th. cho biết ngày 10-11, chị thực hiện chuyển tiền giao dịch cá nhân bằng điện thoại. Trong lúc chuyển tiền, do lỗi mạng nên chị đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Ảnh minh hoạ

Sau khi biết chuyển tiền nhầm tài khoản, chị Th. đã tiến hành sao kê, kiểm tra lại việc chuyển tiền và xác định đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của ông N.T.L (ngụ phường Quảng Trị).

Dù chị Th. đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin và gặp gỡ trực tiếp ông L. để xin lại số tiền chuyển nhầm nhưng ông này không hợp tác và không chuyển lại số tiền trên cho chị Th.

"Ông L. không phải là người xa lạ, mà là bạn hàng của gia đình. Tôi bán shop hoa nên vẫn thường lấy giỏ hoa ở cơ sở của ông L. Vì hay giao dịch, chuyển tiền mua hàng nên tôi lưu số tài khoản ông L. trong danh bạ ngân hàng và đã sơ ý chuyển nhầm" - chị Th. nói.

Chị Th. nói rằng để xin lại tiền, vợ chồng chị đã nhiều lần bỏ công bỏ việc, vượt cả trăm cây số tìm đến nhà ông L., cung cấp sao kê ngân hàng đầy đủ và xin lại tiền nhưng ông này vẫn không đồng ý trả lại. Ông này còn nói rằng "tự chuyển khoản vô thì tự mà lấy ra lại..".

Nhiều lần tìm đến nhưng ông L. không hợp tác, còn chặn liên hệ nên chị Th. viết đơn cầu cứu cơ quan chức năng, mong sớm can thiệp để lấy lại số tiền chuyển nhầm.

"Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình. Suốt những ngày qua, vợ chồng tôi đều mất ăn, mất ngủ để đi xin lại, nhưng đến hôm nay vẫn chưa được chuyển trả" - chị Th. buồn lòng.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Quảng Trị cho biết vẫn đang tiến hành làm rõ theo đơn tố giác của công dân. Ngày 19-11, tại nhà ông N.T.L, trước sự chứng kiến của đại diện ban cán sự khu phố, Công an phường Quảng Trị cùng Viện KSND khu vực VI đã tống đạt các văn bản tố tụng liên quan.