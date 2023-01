Thảm án trong đêm và cơn ghen của kẻ thủ ác (P cuối): Tội ác chất chồng

Nguồn tin quý giá

Khi đánh giá về những nguyên nhân có thể dẫn tới cái chết thương tâm của ông Phan Văn D và anh Phan Văn H, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dần loại bỏ hai giả thuyết là giết người, cướp tài sản và mâu thuẫn giữa các nạn nhân với nhau.

Nguyên nhân cuối cùng và cũng là điều được các cán bộ công an để ý nhất là vụ án được bắt nguồn từ một thù tức cá nhân nào đó rất nghiêm trọng. Điều này cũng thể hiện ở việc hung thủ gây ra hàng chục vết thương chí mạng trên cơ thể hai nạn nhân D và H. Có vẻ, nghi phạm khi ra tay đã rất "quyết tâm".

Dù vậy, các nhân chứng là hàng xóm và người thân của hai nạn nhân đều cho rằng cả ông D và anh H sống hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với ai. Điều này thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng các điều tra viên vẫn tin rằng, lẩn khuất đâu đó phải là một câu chuyện có sức "kích động" đối tượng phạm tội.

Trong lúc việc rà soát, dựng chân dung hàng chục đối tượng cộm cán, tha tù, cờ bạc, ma túy trên địa bàn không thu được kết quả khả quan thì công an tiếp nhận một thông tin quý báu.

Theo đó, thời gian gần đây ông D bị một người có tên là Trần Thế Bảo (SN 1988, trú tại xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhắn tin đe dọa giết.

Vậy Bảo là ai, có mâu thuẫn gì mà đe dọa, đòi giết ông D? Đây là câu hỏi mà các điều tra viên Công an tỉnh Hà Tĩnh phải nhanh chóng có lời giải.

Mâu thuẫn

Theo cung cấp của nhân chứng thì Trần Thế Bảo có thời gian tán tỉnh, yêu đương con gái ông D. Khi biết chuyện, ông D phản ứng và không đồng ý. Gần đây, con gái ông D đi lấy chồng. Cũng từ đó Bảo bắt đầu "làm phiền" nhắn tin đe dọa, đòi giết ông D.

Bảo trở thành nghi can số 1 của vụ án. Một tổ công tác đã tìm đến nhà Bảo ở xã Xuân Viên, tuy nhiên đối tượng này đã rời khỏi nơi cư trú.

Các trinh sát đã thu được hình ảnh camera an ninh thời điểm rời nhà, Bảo mặc áo đen, quần đen, đeo ba lô và đi xe máy hiệu Honda Wave. Trên dữ liệu camera tại bệnh viện Hồng Hà (nằm tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh) cũng ghi nhận vào khoảng 21h30 ngày 2/12/2022, Bảo có đến đây để chăm sóc vết thương.

Lần theo hướng di chuyển của Bảo, hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác minh tất cả những địa điểm đối tượng có thể ẩn nấp. Đến khoảng 10h sáng 3/12/2022, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Bảo khi hắn đang tá túc tại nhà một người bạn ở huyện Thạch Hà, cách nơi gây án khoảng 30 km.

Tại cơ quan công an, Bảo cúi đầu, khai nhận tội ác của mình đã gây ra cho ông D và anh H vào tối 2/12.

Lời thú tội

Bảo khai nhận, trước đây chưa từng mâu thuẫn gì với ông D, tuy nhiên khi ông này biết anh ta đang tán tỉnh, yêu đương cô con gái mình thì đã phản ứng. Theo Bảo, ông D cho rằng anh ta không xứng đáng nên cấm, cản việc hai người đến với nhau.

Được một thời gian thì con gái ông D lấy chồng. Bực tức, ghen tuông, Bảo đổ lỗi chuyện tình tan vỡ này cho ông D. Từ đó, trong Bảo hình thành ý định sát hại ông D để trả thù.

Do từng nhiều lần đến chơi nhà ông D nên gã nắm được lịch sinh hoạt của gia đình này. Bảo biết, buổi tối ông D thường ở nhà một mình.

Tối 2/12/2022, Bảo mang theo một con dao nhọn, đeo ba lô và mặc áo mưa để ngụy trang, che giấu nhận dạng. Gã đi xe máy đến nhà ông D. Khi tới nơi, Bảo bị một đàn chó phát hiện, sủa rất to. Sợ bị lộ, Bảo quay lại và chờ đợi thời cơ. Khoảng 30 phút sau thấy "êm êm" nên đối tượng lần nữa đến tìm ông D.

Bảo phát hiện ông D đang đứng ở sân nên phi xe máy vào. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ông D đã bị bảo dùng dao đâm nhiều nhát, gục tại chỗ. Lúc này, thấy có tiếng động, anh Phan Văn H chạy ra thì Bảo lao đến, tiếp tục dùng dao đâm anh này tử vong.

Gây án xong, Bảo lên xe máy rời khỏi hiện trường. Gã đi thẳng ra TP Vinh (Nghệ An) xong sợ bị phát hiện nên quay lại Hà Tĩnh. Do khi gây án, Bảo có giằng co với nạn nhân nên bị thương ở tay. Anh ta tìm đến bệnh viện tư nhân ở thị xã Hồng Lĩnh băng bó vết thương.

Sau một hồi suy nghĩ, Bảo chạy xe về Thạch Hà, đến nhà một người bạn xin tá túc. Bảo nói mình bị ngã xe chứ không hé răng nửa lời về việc gây án giết người. Trong thời gian này, tâm lý lo sợ khiến Bảo gọi điện cho người thân kể hết sự tình. Người này nghe xong đã khuyên đối tượng đầu thú. Tuy nhiên Bảo chưa kịp nghe lời khuyên từ gia đình thì đã bị lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Chỉ vì những suy nghĩ đầy ích kỷ của bản thân, Bảo đã đang tâm cướp đi mạng sống của 2 người vô tội. Rồi đây, chắc chắn anh ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi tội ác của mình trước pháp luật.

