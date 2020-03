Dùng ống sắt đánh chết cha già 80 tuổi

Thứ Sáu, ngày 20/03/2020 11:15 AM (GMT+7)

Nghe tiếng kêu cứu của trẻ con, anh Dũng vội chạy vào thì phát hiện Thảo đã sát hại cha ruột của mình ngay tại nhà.

Ngày 20/3, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 ngày 19/3, anh Trần Văn Dũng (54 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đi làm ngang nhà của Nguyễn Thiện Thảo (48 tuổi, ngụ cùng ấp) thì nghe tiếng kêu la của con gái Thảo. Thấy vậy, anh Dũng mở cửa vào thì thấy Thảo đang cầm dao và ông Nguyễn Văn Bạch (80 tuổi, cha ruột Thảo) tử vong dưới nền nhà. Sau đó, Thảo cầm dao đe dọa anh Dũng, Dũng vội đã chạy đến cơ quan công an trình báo.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng đến hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Bạch đã tử vong với vết thương trên người. Tang vật thu giữ gồm 1 ống sắt dài hơn 20cm, 2 con dao. Kết quả khám nghiệm tử thi, ông Bạch bị nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, xuất huyết não do tác động của ngoại lực.

Sau khi gây án, Thảo đã bị cảnh sát bắt giữ.

