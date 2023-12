Lời khai của đối tượng dùng dao tấn công Cảnh sát trên phố Đông Tác

Tại cơ quan Công an, Trần Quang Diện tỏ thái độ bất thường. Gã khai không đúng tên, tuổi, địa chỉ, quê quán. Thậm chí, Diện luôn trả lời "không nhớ, không biết" về những sự việc xảy ra chiều 14-12.

Đối tượng Trần Quang Diện

Đến thời điểm hiện tại, khi được hỏi việc nhận thức về hành vi của mình, Diện vẫn hết sức bình thản, không ý thức hành vi hết sức nghiêm trọng của mình trong việc dùng dao đe dọa người dân và gây thương tích cho chiến sỹ Công an.

Diện khai trước khi xảy ra sự việc vài ngày, anh ta gã sử dụng một số loại ma túy như "cần, cỏ". Về con dao, Diện khai thường xuyên mang theo người để sử dụng vào mục đích cá nhân...

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, chiều 14-12, Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa tiếp nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao đe dọa, gây rối đòi lấy tiền tại quán ốc phố Đông Tác, phường Kim Liên. Công an phường Kim Liên đã phân công tổ công tác gồm 4 đồng chí Nguyễn Thành, Nguyễn Văn Khang, Vũ Minh Đức và Phạm Tuấn Hùng tới hiện trường xác minh, giải quyết.

Khi Trung tá Nguyễn Thành và Thượng úy Nguyễn Văn Khang, cán bộ Công an phường có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, phát hiện đối tượng đang cầm dao. Trung tá Thành yêu cầu đối tượng hạ dao, nhưng tên này không chấp hành mà nhào đâm vào phía sườn trái và tay của đồng chí Thành.

Trước hành vi manh động của đối tượng, Trung tá Nguyễn Thành cùng các CBCS đã kiên quyết khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ gồm 1 dao nhọn dài khoảng 25cm.

Nhận được thông tin, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường Kim Liên phối hợp Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tiến hành điều tra. Đối tượng được xác định là Trần Quang Diện (SN 1991, trú tại thôn Phú Thọ, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai ban đầu của đối tượng, cơ quan Công an xác định, vào tháng 11-2023, Trần Quang Diện đặt xăm hình ở cánh tay tại một quán trong ngõ 26 Đông Tác với giá 15 triệu đồng (đã thanh toán trước 5 triệu đồng) và sẽ xăm từ 3 - 4 buổi.

Do thiếu tiền nên Diện đặt mua trên mạng 1 dao gấp kim loại với mục đích cướp tài sản để trả tiền xăm. Đến khoảng 11h ngày 14-12, theo lịch hẹn, Diện tới quán để xăm, mang theo dao gấp trong người.

Sau khi xăm xong, đến khoảng 15h14 cùng ngày, đối tượng ra khỏi quán xăm, lấy dao và sang quán ốc bên cạnh với mục đích đe dọa, lấy tiền để trả tiền xăm. Khi vào quán ốc, Diện gọi nhân viên ra yêu cầu đưa 5 triệu đồng. Thấy đối tượng có biểu hiện không bình thường, anh H nhân viên quán ốc đã gọi điện báo Công an phường Kim Liên...

Về phần đồng chí Thành được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Ngay khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa, Công an phường Phương Mai đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên đồng chí Thành cùng gia đình. Lãnh đạo Công an quận cũng yêu cầu Công an phường Kim Liên và các đơn vị thuộc Công an quận bố trí lực lượng phối hợp với gia đình chăm sóc tốt nhất cho Trung tá Thành. Đến sáng 15-12, tình hình sức khỏe Trung tá Thành đã cơ bản ổn định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]