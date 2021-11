Nhóm thanh niên tấn công cảnh sát để giải cứu đồng phạm

Thứ Năm, ngày 11/11/2021 11:13 AM (GMT+7)

Khi bạn bị tạm giữ, nhóm thanh niên đã dùng hung khí tấn công một trung úy cảnh sát, dân phòng để giải cứu.

Ngày 11-11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn hai tháng đối với bốn thanh niên để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Bốn bị can vừa bị bắt giam. Ảnh PĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 8-11, tổ công tác do Trung úy Hà Học An, Công an xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc làm tổ trưởng cùng dân phòng Nguyễn Nhật Duy thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch.

Khi đến khu vực thôn 2, xã Hàm Đức thì phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập không đeo khẩu trang, cầm hung khí. Thấy tổ tuần tra nên nhóm này bỏ chạy.

Tổ tuần tra đã giữ được Đào Tuấn Thành (19 tuổi) và liên lạc với lực lượng Công an Hàm Đức đến hỗ trợ. Tuy nhiên nhóm thanh niên đã bỏ chạy gồm Võ Văn Hiếu (23 tuổi); Nguyễn Hùng Đầy (23 tuổi) và Võ Phúc Hậu (18 tuổi) bất ngờ quay lại dùng vỏ chai bia, cây sắt tấn công Trung úy An và anh Duy giải cứu cho Thành.

Cả hai nạn nhân đã được Công an Hàm Đức đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp khám nghiệm hiện trường, triệu tập nhóm thanh niên trên.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nhom-thanh-nien-tan-cong-canh-sat-de-giai-cuu-dong-pham-1027234.h...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nhom-thanh-nien-tan-cong-canh-sat-de-giai-cuu-dong-pham-1027234.html