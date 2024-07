Điều xe ôm từ TP.HCM xuống Long An để sát hại, cướp tài sản

Tối 25-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tạm giữ hình sự Lê Thành Dư (20 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 24-7, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy qua một đoạn đường vắng trong ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa thì phát hiện một người đàn ông đội nón bảo hiểm Grap nằm bất động trên mặt đường.

Dừng xe kiểm tra, người này phát hiện người đàn ông đã tử vong, trên người có nhiều vết thương như bị dao đâm đã trình báo công an.

Lê Thành Dư bị công an bắt giữ vì đã đâm chết người lái xe ôm để cướp tài sản. Ảnh: CA

Công an huyện Đức Hòa đã nhanh chóng đến hiện trường, xác định đây có thể là vụ án mạng nên báo cáo Công an tỉnh và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Qua khám nghiệm, nạn nhân tử vong có 3 vết thương, hiện trường có một cán dao.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân là ông Đ.N.T (60 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), hành nghề lái xe ôm ở khu vực bến xe miền Tây (không có đăng ký ở bến xe).

Công an đã xác định được nghi phạm, đã truy xét xuyên đêm, đến 10 giờ sáng 25-7 (11 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận vụ việc), các trinh sát Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác định được nghi phạm đang lẩn trốn tại một căn nhà trọ ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa (cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân không xa) tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, nghi phạm được xác định là Lê Thành Dư (20 tuổi, thường trú xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Qua điều tra, Dư khai đã thuê người đàn ông lái xe ôm chở từ TP.HCM chạy xuống địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sau đó, hướng dẫn nạn nhân chạy vào đoạn đường vắng bất ngờ dùng dao đâm gục nạn nhân, rồi lấy xe máy đã cướp ra một cửa hàng ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa bán được 900 ngàn đồng để lấy tiền mua sử dụng ma túy. Công an đã tiến hành thu giữ được tang vật xe máy.

