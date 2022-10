Đi nhậu làm mất ví tiền, sợ vợ chửi nên hoang báo tin cướp

Thứ Hai, ngày 03/10/2022 21:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mất ví tiền do đi nhậu, bị vợ chửi và đuổi ra khỏi nhà nên anh T sợ hãi đi trình báo công an là bị cướp.

Ngày 3-10, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, cho biết đã lập hồ sơ xử lý một trường hợp về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Người này là anh VNT (31 tuổi, ngụ thôn 18, xã Đắk Sơmei, huyện Đắk Đoa). Anh T đã bị chính quyền xã Đắk Krong ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng.

Công an làm việc với anh T. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 27-9, anh T đến Công an xã Đắk Krong trình báo bị cướp khi đi xe máy qua đoạn tỉnh lộ 670B (thuộc thôn 5, xã Đắk Krong).

Theo anh T, lúc đi qua đây thấy có một phụ nữ đi xe máy bị hỏng bên đường nên dừng lại giúp đỡ.

Lúc này có hai thanh niên tiếp cận, khống chế lấy chiếc ví của anh T, bên trong có tiền mặt và một số giấy tờ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đắk Đoa đã triển khai lực lượng đến hiện trường điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan.

Qua kiểm tra các dấu vết tại hiện trường và lời khai có nhiều nghi vấn của bị hại, Công an huyện Đắk Đoa nghi đây là vụ báo tin giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh T sau đó đã thừa nhận đêm xảy ra vụ việc đã nhậu ở hai nơi khác nhau và bị mất tài sản. Khi về đến nhà, anh T bị vợ chửi và đuổi ra khỏi nhà.

Do quá sợ hãi, anh T đã đến cơ quan công an trình báo bị cướp để có lý do hợp lý. Thời điểm báo tin anh có hơi men nên tinh thần không tỉnh táo và thừa nhận mọi chuyện đều do mình bịa đặt.

Nguồn: https://plo.vn/di-nhau-lam-mat-vi-tien-so-vo-chui-nen-hoang-bao-tin-cuop-post701419.htmlNguồn: https://plo.vn/di-nhau-lam-mat-vi-tien-so-vo-chui-nen-hoang-bao-tin-cuop-post701419.html