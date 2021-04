Câu nói “đòi mạng” trong vụ nổ súng bắn chết 2 người ở Nghệ An

Khi thấy 4 người đến nhà mình chơi, Phú đã hỏi 1 câu trước khi đoạt mạng 2 trong số 4 người đàn ông.

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Nghệ An, chiều 30/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Lực lượng chức năng phong toả lối dẫn vào nhà Phú vào sáng 30/4

“Trước mắt, chúng tôi vẫn đang đấu tranh với Phú để làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng. Chưa thể xác định là do mâu thuẫn nợ nần hay do nguyên nhân gì khác”, vị lãnh đạo này cho hay.

Theo vị lãnh đạo này, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng 8h30 sáng cùng ngày, có 4 người đàn ông đến nhà Phú tại xóm 7, xã Nghi Kim chơi.

“Khi nhóm người này vào nhà, Phú nhìn thấy và nói “chúng mày đến giết tao à” rồi sau đó rút luôn súng ra bắn tử vong 2 người. Hai người còn lại may mắn chạy thoát”, vị lãnh đạo này thông tin.

Xe bọc thép, chó nghiệp vụ được huy động đến hiện trường

Sau khi nổ súng bắn tử vong 2 nạn nhân, Cao Trọng Phú vào nhà chốt cửa, cố thủ. Đến 14h chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã vận động, thuyết phục và khống chế thành công đối tượng này. Thời điểm bị khống chế, Phú đã cố thủ được khoảng 5 giờ đồng hồ.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, vì bản thân Phú là người đi làm ăn xa nhiều năm, có nhiều mối quan hệ bạn bè, kinh doanh phức tạp. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác định các mối quan hệ có mâu thuẫn hay dấu hiệu mâu thuẫn với Phú trong thời gian gần đây, kết hợp đấu tranh với đối tượng để làm rõ vụ án mạng.

