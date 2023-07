Đầu tư tài chính, bị “thầy hướng dẫn” trộm hơn 385 triệu đồng

Ngày 13-7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Hải (30 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Hoàng Hải bị khởi tố

Theo điều tra, Nguyễn Hoàng Hải là người đầu tư tài chính tại sàn đầu tư EXNESS. Tháng 6-2022, ông N.T.N (53 tuổi) tham gia đầu tư trên sàn EXNESS và được Hải trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản cho ông N.T.N sử dụng.

Để dễ hướng dẫn, tài khoản của ông N cũng được Hải đăng nhập trên điện thoại của mình. Từ đó, Hải có thể truy cập vào tài khoản của ông N và biết được trong tài khoản có nhiều tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Đến ngày 10-5, Hải mở 1 tài khoản ngân hàng bằng thông tin của ông N.T.N. Khoảng 10 ngày sau, Hải lợi dụng lỗ hổng trên EXNESS, thay đổi SĐT đăng ký để gửi mã OTP của tài khoản ông N.T.N sang số điện thoại của Hải đang sử dụng.

Ngày 21-5, Hải thực hiện 2 lệnh rút tiền với tổng cộng là 16.493USD (tương đương hơn 385 triệu đồng) về tài khoản ngân hàng mang tên N.T.N.

Tiếp đó, Hải chuyển toàn bộ số tiền trên vào ví điện tử để mua tiền ảo, rồi từ tiền ảo đổi sang tiền VNĐ, chuyển về 4 tài khoản ngân hàng khác nhau đều mang tên Hải.

Số tiền 385 triệu đồng chiếm được, Hải đem trả nợ và tiêu xài cá nhân. Phát hiện tiền trong tài khoản bị mất, ông N.T.N mới tá hỏa làm đơn trình báo công an.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/dau-tu-tai-chinh-bi-thay-huong-dan-trom-hon-385-trieu-dong-20230713131218407.htm