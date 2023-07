Công an quận 12 lật tẩy kịch bản lừa đảo tinh vi của Thắng "cú": Chân dung tay trùm lừa đảo

Theo Cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Thắng nảy sinh ý định giả danh chủ thuê người vận chuyển hàng để LĐCĐTS bán lấy tiền tiêu xài bằng phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt…

Chiêu trò xảo quyệt

Khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, Thắng đến trước nhà số 08, đường Lê Văn Khương, KP1, P.Thới An, Q12 nhìn thấy anh Lê Hồng (SN 1984, quê Cà Mau, làm nghề sửa khóa) có in số ĐT nên Thắng gọi vào số ĐT nhờ anh Hồng giới thiệu cho Trần Ngọc Lâm (SN 1992, ngụ KP1, P.Thới An, làm nghề chạy xe ôm công nghệ Grab) đến địa chỉ số 378, đường Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân, để lấy hàng với tiền công 300.000 đồng thì anh Lâm đồng ý.

Anh Lâm đến điểm hẹn gặp Phạm Minh Đăng nhận số tiền 80.000.000 đồng giùm Thắng. Lúc này, Thắng gọi ĐT nhờ Đăng trả tiền thuê cho Lâm 300.000 đồng rồi trừ vào tiền hàng thì Đăng đồng ý. Sau đó, Thắng lại yêu cầu Lâm mang tiền đến giao cho mình ngay tại bãi đất trống gần Trung tâm thể dục thể thao, đối diện nhà số 159A, đường Dương Thị Mười, KP6, P.Hiệp Thành, Q12. Tại đây, Thắng đưa cho Lâm số tiền công 400.000 đồng. Nhận tiền xong, Thắng nhanh chóng bỏ đi...

Đối với anh Lập, sau khi nhận hàng xong, Thắng yêu cầu anh Lập giao hàng đến địa chỉ nhà không số, Tổ 3, KP7, P.Thới An, Q12 và đứng chờ ở đây sẽ có người đến lấy hàng...

Khoảng 16 giờ ngày 06/4/2023, Thắng điều khiển xe môtô đi lòng vòng đến trước địa chỉ 51A, đường TX14, KP1, P.Thạnh Xuân phát hiện vựa ve chai có in số ĐT của anh Nguyễn Tự Công (SN 1991, quê Nghệ An) nên Thắng gọi cho anh Công (chủ vựa ve chai) để hỏi xem có thu mua ống đồng không. Anh Công đồng ý mua và Thắng hẹn lấy hàng tại nhà không số, Tổ 3, KP7, P.Thới An, Q12. Đồng thời, Thắng nhờ anh Công trả giùm cho anh Lập tiền thuê chở hàng 100.000 đồng và trừ số tiền trên vào tiền hàng thì anh Công đồng ý...

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng

Thắng tiếp tục điều khiển xe SH đi lòng vòng tại P.Hiệp Thành, Q12 để tìm các tiệm cầm đồ có dịch vụ nhận và chuyển khoản tiền trả phí. Khi đến trước cửa hàng dịch vụ cầm đồ Hùng Dũng (số 80/1H, đường Nguyễn Ảnh Thủ, KP3), Thắng nhìn thấy trên bảng hiệu có in số ĐT của anh Vũ Khắc Tùng (SN 1972, ngụ xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn) nên bấm số gọi cho anh Tùng, sau đó được anh Tùng cho số điện thoại của vợ là chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1979). Thắng gọi hỏi chị Hoan có làm dịch vụ nhận chuyển khoản tiền không thì được cho biết có.

Tiếp đó, Thắng yêu cầu và được chị Hoan cung cấp số tài khoản của Ngân hàng Techcombank. Sau đó Thắng cung cấp số tài khoản này cho anh Công và yêu cầu anh Công chuyển tiền hàng đã thỏa thuận là 155.400.000 đồng. Anh Công nhờ vợ là chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1991, quê Bình Phước) dùng tài khoản Ngân hàng Agribank tên Nguyễn Thị Thùy Trang chuyển số tiền 100.000.000 đồng vào tài khoản của chị Hoan. Chuyển tiền xong, anh Công gọi điện cho Thắng biết là do định mức của thẻ chỉ được chuyển khoản 100.000.000 đồng/1 ngày nên Công chỉ chuyển trước số tiền nêu trên, số tiền còn lại là 55.400.000 đồng đến sáng mai Công sẽ chuyển đủ thì Thắng đồng ý. Thắng liền gọi điện cho chị Hoan kiểm tra và được báo đã nhận được số tiền trên.

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Thắng tiếp tục điều khiển xe môtô đi lòng vòng quanh P.Hiệp Thành, Q12 để tìm người nhờ đi gặp chị Hoan nhận tiền giúp. Khi đi đến trước nhà số 567A, đường Nguyễn Ảnh Thủ, KP4, P.Hiệp Thành, Q12, nhìn thấy cửa hàng vịt quay có in số ĐT của anh Nguyễn Phi Hùng (SN 1979, ngụ P9, Q.Gò Vấp) trên bảng hiệu nên Thắng gọi cho anh Hùng đặt mua 1 con vịt quay với giá 200.000 đồng, rồi nhờ anh Hùng tìm người chạy xe ôm để đi giao vịt quay và nhân tiện lấy hàng giùm cho Thắng.

Theo đó, anh Hùng đã nhờ anh Trần Đức Thọ (SN 1976, ngụ KP4, P.Hiệp Thành, Q12, làm nghề chạy xe ôm) đi giao vịt quay cho Thắng. Sau đó, anh Thọ liên hệ và được Thắng hướng dẫn đến cửa hàng dịch vụ cầm đồ Hùng Dũng tại số 80/1H, đường Nguyễn Ảnh Thủ, KP3, P.Hiệp Thành lấy tiền và mang vịt quay đi giao tại cầu vượt Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp thì sẽ trả công cho Thọ số tiền 300.000 đồng. Nhưng do anh Thọ không cung cấp thông tin CMND nên anh Vũ Khắc Tùng (chồng chị Hoan) - chủ cửa hàng dịch vụ cầm đồ Hùng Dũng đã không cho nhận thay số tiền trên. Việc này anh Thọ đã gọi điện thoại báo cho Thắng biết.

Phương tiện gây án

Tang vật bị thu giữ

Thủ đoạn tinh vi

Tiếp theo, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 06/4/2023, trước nhà số 571, đường Lê Văn Thọ, P14, Q.Gò Vấp, Thắng nhìn thấy tiệm cầm đồ Dũng Hải Phát 9 có in số ĐT của anh Trần Anh Dũng (SN 1998, quê Nam Định) nên gọi vào số điện thoại của anh Dũng hỏi xem có dịch vụ nhận chuyển khoản để rút tiền mặt không thì anh Dũng bảo có và cho biết phí dịch vụ là 300.000 đồng/100.000.000 đồng. Sau đó, anh Dũng cung cấp số tài khoản Ngân hàng Techcombank tên Tran Anh Dung cho Thắng nhưng Thắng chưa cung cấp cho anh Công để chuyển khoản tiền.

Đến khoảng 8 giờ ngày 07/4/2023, Thắng gọi điện thoại cho anh Dũng nói sẽ chuyển khoản tiền đến tài khoản của anh Dũng với số tiền 55.400.000 đồng và sẽ có người đến lấy. Tiếp đó, Thắng cung cấp số tài khoản 19038580813011 của anh Dũng cho Công và yêu cầu Công chuyển khoản số tiền 55.400.000 đồng còn lại vào số tài khoản của Trần Anh Dũng thì anh Công đồng ý. Anh Công nhờ vợ là chị Nguyễn Thị Thùy Trang dùng số tài khoản Ngân hàng Agribank tên Nguyễn Thị Thùy Trang chuyển số tiền 55.400.000 đồng vào tài khoản của anh Dũng.

Khoảng 9 giờ 25 phút cùng ngày, Thắng tiếp tục điều khiển xe SH đi đến trước địa chỉ 39, đường Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, nhìn thấy 1 xe ôtô tải ứng dụng Lalamove có in số ĐT của anh Hồ Nghĩa (SN 1971, ngụ KP3, P.Tân Thới Nhất, Q12) nên đã gọi thuê anh Nghĩa chạy đến tiệm cầm đồ Dũng Hải Phát 9 để nhận hàng với giá tiền công 300.000 đồng thì anh Nghĩa đồng ý. Rồi Thắng gọi điện cho anh Dũng nói trừ tiền trả phí dịch vụ 300.000 đồng, yêu cầu anh Dũng đưa số tiền còn lại 55.100.000 đồng cho anh Nghĩa.

Tiếp theo, Thắng yêu cầu anh Nghĩa đến siêu thị Big C trên đường Trường Chinh, Q.Tân Phú, sau đó tiếp tục yêu cầu anh Nghĩa đi ra chỗ ven bờ rào sân bay thuộc P15, Q.Tân Bình để gặp Thắng đưa tiền. Tại đây, anh Nghĩa yêu cầu Thắng đưa CMND để chụp hình lại nên Thắng đưa 1 CMND tên Phạm Khắc Tùng (SN 1998, CMND này Thắng nhặt được từ lâu và không nhớ nhặt ở đâu) cho anh Nghĩa chụp hình lại, rồi giao cho Thắng số tiền 55.100.000 đồng và được Thắng trả công 500.000 đồng. Lấy tiền xong, Thắng bỏ đi.

Tại cơ quan CA, Nguyễn Ngọc Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CA đã thu hồi được rất nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. Cơ quan CSĐT CAQ12 đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua xác minh, cơ quan CA phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng có 2 tiền án như sau: năm 1999, Thắng bị TAND Q3, TPHCM xử phạt 12 tháng tù treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến năm 2001, Thắng tiếp tục bị TAND Q5, TPHCM xử phạt 1 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Chấp hành án tại trại giam Bố Lá đến năm 2002 thì được tha tù về địa phương và tiếp tục ngựa quen đường cũ.

Hiện vụ án đang được CAQ12 tiếp trục điều tra mở rộng. Theo nhận định của cơ quan điều tra, có khả năng đối tượng đã gây ra nhiều vụ án với cùng một phương thức, thủ đoạn tương tự. CAQ12 kêu gọi những ai là nạn nhân xin hãy liên hệ Đội CSHS CAQ12 (điện thoại: 0283.8917474) để cung cấp tin tố giác tội phạm có liên quan.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ky-cuoi-chan-dung-tay-trum-lua-dao_149539.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ky-cuoi-chan-dung-tay-trum-lua-dao_149539.html