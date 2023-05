Đau lòng án mạng anh giết em, bạn bè truy sát nhau do “ma men”

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Thạch Thành xảy ra 28 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 2 vụ án giết người, 1 vụ đe dọa giết người, 10 vụ gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, trong số các vụ án giết người và cố ý gây thương tích có vụ mà cả nạn nhân và thủ phạm đều là người thân, thậm chí là anh em ruột trong gia đình. Nhiều vụ xuất phát từ mâu thuẫn trong khi uống rượu, bia.

Người dân thôn Thành Công, xã Thành Long, huyện Thạch Thành vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết đột ngột của anh B.V.C. ( SN 1983), vụ án mạng rúng động cả vùng quê, nỗi đau như nhân lên gấp bội khi hung thủ không ai khác chính là người em trai của nạn nhân.

Hiện trường vụ án mạng Thoảng cầm dao cứa vào cổ anh C.

Vụ án mạng thương tâm này xảy ra vào cuối buổi chiều 19/4, tại chính ngôi nhà của anh B.V.C. ở thôn Thành Công, xã Thành Long. Nguyên nhân xảy ra vụ án bắt đầu từ việc anh C. có nhắc nhở em trai mình là Bùi Văn Thoảng (SN 1993) không nên uống rượu say. Điều này khiến cho Thoảng hậm hực, khó chịu ra mặt. Bực tức vì bị anh trai nhắc nhở, buổi chiều cùng ngày, Thoảng cầm theo một con dao tự chế đến nhà anh trai. Thấy anh C. đang nằm trên võng trước cổng nhà, Thoảng cầm dao xông đến cứa mạnh vào vùng cổ khiến anh C. bị mất máu nghiêm trọng dẫn đến tử vong trên đường cấp cứu. Biết anh trai đã không qua khỏi, Bùi Văn Thoảng tìm đến Công an xã Thành Long để đầu thú.

Trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, vợ và 3 đứa con thơ của anh C. không thể tin nổi người chồng, người cha và là trụ cột trong gia đình đã ra đi vĩnh viễn vì nhát dao oan nghiệt của người em trai. Chị B.T.H vợ nạn nhân nghẹn ngào: "Chồng tôi lúc sống rất hiền lành, không đối xử ác với ai. Chỉ có nhắc nhở đừng uống rượu mà Thoảng cầm dao chém chết anh trai. Giờ chồng mất để lại 4 mẹ con với khoản nợ, tôi không biết làm thế nào để gánh vác".

Dư luận còn chưa hết hoang mang bởi vụ án mạng nói trên, chưa đầy một tháng sau, ngày 4/5/, cũng trên địa bàn xã Thành Long lại xảy ra một vụ giết người khác. Nạn nhân là anh B.V.T. (SN 1980, ở thôn Thành Minh, xã Thành Long), còn thủ phạm không ai khác chính là người bạn thân cùng làm trong tổ thợ xây dựng nhà cho một gia đình ở thôn Thành Minh, xã Thành Long.

Đối tượng Bùi Văn Tiếu

Chiều 4/5, chủ nhà có mời tổ thợ xây ở lại ăn cơm, uống rượu. Trong lúc rượu vào lời ra, Bùi Văn Tiếu (SN 1974 ở xã Thành Long) và anh B. V. T. có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Do không kiềm chế được hành vi, Tiếu dùng chiếc ấm đun nước siêu tốc đập vào vùng đầu anh T.

Sau khi được mọi người can ngăn cản hai đã đi về. Đến khoảng 23h 30’ cùng ngày, anh T. được người dân phát hiện trong tình trạng hôn mê, chảy nhiều máu mũi, tai và miệng tại khu vực hồ chứa nước Tây Trác. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh T. đã tử vong. Bùi Văn Tiếu sau đó bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội danh "Giết người".

Chỉ vì rượu bia dẫn đến không kiềm chế được bản thân mà đôi bạn thân trong cùng tổ thợ giờ đây người thì mất mạng, kẻ thì tù tội, khiến nhiều người phải đau lòng. đôi bạn thân người đã tử vong, để lại 5 đứa con thơ, người còn lại cũng phải chịu cảnh tù tội.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Thạch Thành cho biết, công an huyện tập trung phối hợp với các cơ quan đoàn thể tăng cường tuyên truyền, đặc biệt là khu vực miền núi, đồng bào dân tộc về ý thức sử dụng rượu bia, chất kích thích. "Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nắm thông tin từ người dân để kịp thời tuyên truyền, giải thích và ngăn chặn không để phát sinh mâu thuẫn trong Nhân dân phát sinh hành vi phạm tội", Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn nói.

Qua các vụ việc đau lòng trên Công an Thanh Hóa khuyến cáo, những hệ lụy từ việc lạm dụng rượu, bia luôn là bài học đắt giá cảnh tỉnh mọi người. Vì vậy mỗi người dân đều phải tự nhận thức, được trách nhiệm và hành vi của mình, không nên lạm dụng rượu bia, để dẫn đến những hậu quả đau lòng.

