Gã thợ xây đoạt mạng người quản lý từ việc tranh chỗ ngủ với phụ nữ

Ngày 25-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hạnh (sinh năm 1985, trú tại xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (cũ), nay là xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, Đặng Văn Hạnh là thợ xây tại Công trường xây dựng Địa Chất Thủy Văn (phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội). Bị cáo ăn ngủ tại lán công trường cùng với anh Bùi Văn Sự (sinh năm 1990, trú tại xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) là người quản lý công nhân tại công trình và một số công nhân khác, trong đó có chị Bàn Thị Sen (sinh năm 1988, trú tại xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai).

Bị cáo Đặng Văn Hạnh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Khoảng 19h30, ngày 22-10-2024, sau khi ăn cơm tối xong, Hạnh ngồi nói chuyện và hỏi mọi người có ai lấy quần của Hạnh... nhưng không ai nhận. Do Hạnh nói nhiều nên chị Bàn Thị Sen bảo “mất rồi thì thôi, đi ngủ đi”.

Đến khi đi ngủ, Hạnh và chị Sen to tiếng và mâu thuẫn với nhau về chỗ ngủ. Anh Bùi Văn Sự sang nhắc nhở Hạnh thì bị cáo tỏ thái độ bực tức và chửi lại dẫn đến đánh nhau. Hạnh bị anh Sự dùng tay đấm vào tai trái. Được mọi người can ngăn nên Hạnh và anh Sự đi về phòng của mình để ngủ.

Khoảng 20 phút sau, Hạnh dậy ra ngoài mua thuốc lá thấy anh Sự đang đứng rửa mặt ở phía ngoài khu vực tầng 1 của công trình. Do vẫn còn bực tức vì bị anh Sự đánh nên Hạnh quay lại giường ngủ lấy 1 con dao (loại dao gọt hoa quả).

Bị cáo cầm dao tiến tới đứng trước mặt, áp sát, rồi dùng tay trái túm lấy tay phải của anh Sự, còn tay phải cầm dao đâm 1 nhát vào vùng ngực trái, trúng vào tim đối phương. Anh Sự bỏ chạy nhưng Hạnh tiếp tục cầm dao đuổi theo để đâm nạn nhân.

Khi anh Sự chạy đến núp sau lưng anh Bùi Văn Long (công nhân) thì bị Hạnh cầm dao đâm liên tiếp vào vùng cổ và ngực...

Anh Long đẩy Hạnh ra và hô hoán mọi người đến can ngăn. Lúc này, anh Sự đã ngã ngửa ra sàn bê tông. Mọi người đưa anh Sự đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 23-10-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Hạnh về hành vi giết người. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân tử vong do mất máu cấp không hồi phục. Quá trình điều tra vụ án, vợ anh Bùi Văn Sự yêu cầu bị cáo bồi thường 300 triệu đồng, nhưng Hạnh chưa bồi thường.