Hành trình lật tẩy kẻ cướp ngân hàng có sở thích đi siêu xe PKL: Trả giá cho đam mê mù quáng (kỳ cuối)

Đam mê mù quáng

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) khai nhận Nam nảy sinh ý định cướp ngân hàng để theo đuổi đam mê đi xe mô tô phân khối lớn từ tháng 12/2021. Mục tiêu được Nam lựa chọn là chi nhánh ngân hàng ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Để thực hiện hành vi trên, Nam lên mạng xã hội Facebook đặt mua 1 khẩu súng dạng ổ quay với giá 24 triệu đồng, 1 súng bút với giá 4 triệu đồng, 1 túi đạn với giá 3 triệu đồng, nhận qua đường bưu điện, tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng. Sau khi có vũ khí, Nam có bắn thử thì súng ổ quay không nổ, súng bút nổ.

Khoảng 14h ngày 7/1, Nam mặc bộ quần áo màu đen, đội mũ đen, đi giày màu ghi xám, đeo khẩu trang y tế máu xám, đeo ba lô màu đen, trước ngực đeo một túi chéo cất giấu khẩu súng ổ quay và khẩu súng bút đã nạp đủ đạn. Nam gọi xe taxi tư nhân chở đến khu đường giải tỏa phía sau tòa nhà TD Plaza thuộc quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Tại đây, Nam bảo tài xế đi thẳng lên cầu vượt thuộc nút giao Tân Vũ, Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chờ. Nam đi bộ vào khu vực lô 22 đường Lê Hồng Phong lên xe taxi hãng Mai Linh để đi đến chi nhánh ngân hàng.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra

Đến Phòng giao dịch, Nam khai báo y tế và ngồi tại ghế chờ khoảng 15 phút. Đến lượt được phục vụ, Nam vào ghế ngồi ở quầy đầu tiên. Trong lúc nhân viên ngân hàng đang lấy chứng từ để giao dịch, Nam mở khóa kéo túi chéo trước ngực lấy khẩu súng ổ quay chĩa về phía nhân viên nói “để tiền lên bàn” rồi chĩa về phía nhân viên bảo vệ bảo “ngồi xuống”.

Thấy bảo vệ và nhân viên ngân hàng chưa có biểu hiện lo sợ, lấy tiếp khẩu súng bút kéo chốt nổ một phát và yêu cầu nữ nhân viên ở quầy giao dịch phía trong để tiền lên bàn. Lúc này, nhân viên ngân hàng là chị N.T.H do hoảng sợ nên lấy tiền trong các ngăn kéo tại quầy giao dịch để lên mặt bàn. Nam bỏ ba lô đeo vai xuống, cho khẩu súng bút vào, nhặt tiền cho đầy vào ba lô rồi kéo khóa đeo lên vai đi ra cửa.

Tại đây, Nam hỏi nhân viên lễ tân “chìa khóa xe máy đâu?” thì nhận được câu trả lời là “không có”. Thấy 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford, chủ xe đang ngồi ghế lái, Nam chạy đến giật cửa yêu cầu chở đi nhưng chủ xe không đồng ý. Nam quay lại cầm súng chĩa vào nhân viên bảo vệ đe dọa và chiếm đoạt được 1 xe mô tô nhãn hiệu Future.

Cướp được xe, Nam điều khiển xe mô tô trên đi về hướng đường Mạc Thái Tổ, rẽ về hướng nút giao Tân Vũ. Khi đến cuối cầu vượt Nam quay đầu về chiều ngược lại thấy xe ô tô của tài xế taxi tư nhân đỗ phía trước, Nam đỗ xe mô tô phía sau khoảng 50m rồi đi bộ lên ghế sau xe ngồi, bảo chở về nhà lấy quần áo để đi Vĩnh Phúc.

Trả giá

Khi Nam về đến phòng riêng, lúc này có bạn gái Nam là Trần Thị Thu Thủy (SN 2000) đang ở phòng. Nam lấy trong ba lô nhiều cọc tiền, trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng cho Thủy. Tiếp đó, Nam mang tiền giấu trong phòng ngủ của em ruột. Toàn bộ số tiền còn lại, 2 khẩu súng và đạn được Nam cho vào một ba lô khác. Quần áo mặc ngoài, giày, mũ, ba lô, túi đeo trước ngực Nam mang ra sau nhà đốt.

Sau đó, Nam mặc bộ quần áo khác, mang ba lô tiền cùng súng đạn lên xe bảo tài xế taxi tư nhân chở đến nhà trọ mà Nam đã thuê ở trước đó tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên đường đi, Nam lấy trong ba lô cho tài xế 100 triệu đồng. Tới nơi, Nam vào nhà trọ nghỉ qua đêm còn tài xế quay xe về Hải Phòng. Tại đây, đối tượng gọi điện cho em trai chỉ vị trí cất giấu tiền trong phòng ngủ và bảo mang ra vườn sau chôn.

Ngày 8/1, Nam mua 1 chiếc điện thoại iphone trị giá 29.500.000 đồng tại TP Vĩnh Yên, về Hà Nội mua 1 “siêu xe” phân khối lớn Kawasaki trị giá 680 triệu đồng, sau đó lên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên lẩn trốn.

Đối tượng mua xe phân khối lớn sau khi gây án

Về phần Trần Thị Thu Thủy khai nhận, khi nhận được số tiền Nam đưa, Thủy vào nội thành Hải Phòng mua 1 điện thoại iPhone 13 Pro Max với giá 30.900.000 đồng, 1 Macbook Air với giá 20.500.000 đồng, 1 sạc iPhone với giá 300.000 đồng tại cửa hàng số 398 Trần Nguyên Hãn. Tiếp đó, Thuỷ mua 1 vòng đeo tay bằng vàng trắng, 1 nhẫn vàng trắng đính kim cương với giá 28.000.000 đồng tại siêu thị Aeon Hải Phòng.

Đến tối 7/1, Thủy đến khách sạn Sao Mai, quận Lê Chân thuê phòng nghỉ qua đêm. Tại đây, Thủy xem thông tin trên mạng xã hội, nhận ra đối tượng cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank chính là Nguyễn Văn Nam và số tiền Nam cho Thủy là do cướp được mà có.

Ngày 9/1, Thủy thuê xe taxi về thị trấn Cát Bà và mua 2 chỉ vàng với giá 10.400.000 đồng tại tiệm vàng Vũ Bình, thị trấn Cát Bà; mua 1 nhẫn vàng giá 10.400.000 đồng và 1 lắc bạc với giá 320.000 đồng tại cửa hàng vàng Ngọc Liên, thị trấn Cát Bà; mua mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân khoảng 2.000.000 đồng; chuyển 20.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Thủy. Số tiền còn lại 1.240.000.000 đồng, Thủy gửi bạn cất giữ mà không khai báo, giao nộp cho cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam về các tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu Thuỷ về hành vi Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

