Phạm tội tày trời vì ma túy

Vài phút trước khi bắt đầu phiên xét xử, bị cáo Vũ Văn Tâm (SN 1990, quê tỉnh Trà Vinh) hỏi vợ: "Con nhớ anh không? Em đưa ảnh con cho anh coi đi". Vợ Tâm gật đầu, mắt rớm lệ, đưa tấm ảnh 2 con gái sinh đôi vừa tròn 4 tuổi cho chồng.

Tội ác

Tâm sinh ra tại Campuchia, giáp biên giới Việt Nam đến năm 18 tuổi mới về quê sinh sống. Cha bỏ đi biền biệt, một mình mẹ bị cáo nuôi 3 người con khôn lớn, Tâm là con út.

Theo cáo trạng, tháng 4-2019, Tâm từ Trà Vinh lên TP HCM thuê nhà trọ để ở và làm nghề sửa xe. Ngày 16-4-2019, Tâm dùng thanh sắt tự đâm vào mắt mình nên mẹ ruột đã đưa Tâm đi bệnh viện. Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 17-4-2019, sau khi sử dụng ma túy, Tâm đã dùng dao giết chết mẹ ruột.

Chủ tọa hỏi vì sao bị cáo giết mẹ, Tâm chậm rãi trả lời: "Bị cáo không muốn giết mẹ. Bị cáo rất thương mẹ". "Thương mà sao lúc mẹ nhắc đi ngủ, bị cáo không ngủ rồi giấu dao sau lưng để giết bà" - chủ tọa nghiêm giọng. Tâm im lặng một lúc rồi khai tối hôm đó cảm giác như có nhiều kiến bò trong não, bị cáo không thể ngủ được! "Lúc đó thật sự khó chịu lắm!" - bị cáo nói.

Theo lời khai của Tâm trước tòa, bị cáo bắt đầu dùng ma túy vào năm 16 tuổi, khi còn ở Campuchia. Tâm nói từng không nghĩ bản thân sẽ nghiện ma túy bởi có thời gian dài, bị cáo không còn đụng đến ma túy nữa. Năm 2012, bị cáo lấy vợ. Trong thời gian sinh sống cùng nhau, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Tâm bỏ về tỉnh Trà Vinh. Đến khi vợ báo tin mang thai, Tâm mới trở lại TP HCM thuê nhà trọ sống cùng vợ và mở tiệm sửa xe máy. Không lâu sau, Tâm lại "chơi" ma túy.

Bị cáo Vũ Văn Tâm tại tòa

Giá như được cai nghiện sớm

Nói về lý do sử dụng ma túy trở lại dù trước đó đã bỏ được, Tâm cho biết do một thời gian dài không có ai rủ rê nên quên được. Sau này, trở lại TP HCM, bị cáo gặp và chơi cùng vài người bị nghiện ma túy nên đã dùng lại. Thời gian này, bị cáo thường xuyên bị cơn nghiện hành hạ. "Vợ vừa sinh con chưa thể đi làm, lại còn sinh đôi, vậy mà làm ra được đồng nào, bị cáo đều dùng mua ma túy. Bị cáo không thương vợ con sao?" - chủ tọa hỏi. Tâm cúi đầu đáp: "Khi có con, bị cáo thấy chơi ma túy tốn tiền quá nên cũng bỏ nhưng không được. Lúc đó mới biết mình nghiện nặng. Thấy vợ con cực khổ quá, bị cáo quyết tâm bỏ. Bị cáo lên công an xã báo để họ đưa đi cai nghiện nhưng công an cho viết cam kết rồi về. Đã nghiện, khi lên cơn khổ lắm, nó làm mình thèm thuồng, bải hoải, khó chịu, buộc mình phải tìm đến nó mới được…".

Giờ nghị án, chúng tôi hỏi thăm vợ bị cáo. Chị mím môi, tay mân mê tấm ảnh chụp hai con, lí nhí kể: "Vợ chồng em ở với nhau một thời gian, em mới biết anh ấy từng "chơi" ma túy nhưng đã bỏ được. Sau đó, anh "chơi" lại, em can ngăn cũng nhiều. Từ lúc em mang thai đến khi sinh em bé, một mình anh gồng gánh kinh tế. Lúc tiệm sửa xe bị người ta làm khó, muốn lấy lại mặt bằng, anh suy sụp lắm, vợ chồng không có đồng ra đồng vào, anh quyết tâm bỏ ma túy, lên công an xã xin được đưa đi cai nghiện nhưng công an xã bắt viết cam kết không dùng ma túy nữa rồi cho về. Em sinh em bé được 1 tháng, mẹ chồng lên nuôi thì xảy ra chuyện".

Ngồi cạnh em dâu, chị hai của bị cáo cũng là đại diện hợp pháp cho bị hại trong phiên xét xử hôm nay, tiếp lời: "Tâm có hiếu với mẹ lắm. Trước đó, mẹ đi ở cho người ta ở Thủ Đức, nó mở được tiệm sửa xe là không cho mẹ đi làm nữa. Nó nói với mẹ: "Mẹ đi làm cực khổ lắm, con kiếm được tiền lo cho mẹ rồi". Sau đó, nó đưa mẹ về sống với vợ chồng nó. Mới được 1 năm, không ai ngờ xảy ra chuyện này…". Người chị thở hắt một hơi dài, buồn rười rượi.

"Giá như Tâm được cai nghiện sớm". Đó là điều mà không chỉ gia đình, luật sư của bị cáo mà những người dự khán cũng nghĩ đến.

Bị cáo muốn được tử hình Trả lời HĐXX về nguyện vọng của mình, bị cáo Vũ Văn Tâm mong muốn HĐXX tuyên hình phạt tử hình vì bị cáo thấy mình phải trả giá về hành vi đã gây ra. Sau nhiều giờ thẩm vấn bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, HĐXX cho biết vì vụ án còn nhiều vấn đề cần được làm rõ, như khả năng nhận thức và tình trạng tâm thần của bị cáo... HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND TP HCM để điều tra bổ sung.

