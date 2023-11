Đại úy công an bị tấn công liên tiếp bằng kéo khi làm nhiệm vụ

Trước đó, vào chiều cùng ngày, đại úy Trần Trung Hiếu (31 tuổi) công tác tại Công an xã Xuân Hồng thuộc Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang làm nhiệm vụ tại khu vực Đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng) thì phát hiện nhóm người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình áp sát để bắt quả tang, đại úy Hiếu bất ngờ bị một người đàn ông tên Trần Trọng Gia Bảo (trú xã Xuân Hồng) dùng kéo tấn công vào người. Do bị tấn công bất ngờ, bị thương nặng, đại úy Hiếu gục xuống nhưng vẫn bị Bảo tiếp tục dùng kéo tấn công dẫn đến bị mất nhiều máu.

Công an lấy lời khai đối tượng Trần Trọng Gia Bảo. Ảnh: Công an cung cấp

Đại úy Hiếu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cấp cứu. Do bị mất nhiều máu nên gia đình và Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo tỉnh Nghệ An đã kêu gọi mọi người hiến máu để phục vụ phẫu thuật cho đại úy Hiếu. Công an xã Xuân Hồng và Công an huyện Nghi Xuân cũng đã khống chế, bắt giữ được nghi can Bảo.

Tối 13-11, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an và người thân, người dân đã đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) để hiến máu và thăm hỏi đại úy Trần Trung Hiếu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]