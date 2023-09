Trung úy Công an hy sinh khi đang điều tra đối tượng trộm cắp tài sản

Cụ thể, 21h50’ tối 22/9, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998, trú tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), cán bộ Công an thị trấn An Bài nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại ngõ 61, đường Phạm Như Trinh, Tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về việc xuất hiện đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Trung úy Đỗ Văn Tú.

Lúc này, đồng chí Đỗ Văn Tú đang trong ca trực nên sau khi nhận được tin báo đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin.

Trong quá trình xác minh, phát hiện đối tượng, đồng chí Đỗ Văn Tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

