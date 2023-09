Nghi can sát hại trung uý công an bị bắt sau 15 tiếng lẩn trốn

Chiều 23-9, xác nhận với PLO, đại diện phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ được nghi phạm gây ra cái chết của trung uý công an tỉnh này tối hôm qua, 22-9.

Theo nguồn tin này, nghi phạm là Võ Tiến Mạnh, 21 tuổi, trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Người này bị bắt giữ lúc 13 giờ chiều nay, 23-9 khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở Hoa Lư, Ninh Bình.

Võ Tiến Mạnh tại cơ quan công an

Hiện, nghi phạm đã bị di lý về phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình để phục vụ điều tra.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, khoảng 21 giờ 30 tối 22-9, người dân báo tin đến lực lượng chức năng về việc có một nam thanh niên (không phải người địa phương) đã nhiều lần đứng tại vị trí thuộc tổ 5, thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Nhận tin báo, trung úy Đỗ Văn T, 25 tuổi, công an thị trấn An Bài có mặt để xác minh. Khi đến gần nam thanh niên để thực hiện kiểm tra, bất ngờ, trung úy T bị người này dùng dao tấn công nhiều nhát.

Ngay sau gây án, hung thủ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trung úy T được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh vào khoảng 23 giờ 45 cùng ngày.

NGỌC SƠN

