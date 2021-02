Dã tâm của người phụ nữ sát hại cả nhà chồng sau khi ly hôn: Xác chết trong phòng tắm

Bất hạnh liên tiếp ập xuống gia đình Harrison kể từ sau cuộc hôn nhân sóng gió của cậu con trai.

Trong vòng chưa đầy 5 năm, ba người trong gia đình Harrison lần lượt được tìm thấy đã chết tại ngôi nhà của họ. Đầu tiên, Bill Harrison qua đời vào năm 2009 và một năm sau là vợ ông, Bridget Harrison. Hai cái chết vào thời điểm đó không được coi là án mạng cho đến khi con trai của họ bị sát hại vào năm 2013. Từ đây, cuộc điều tra của cảnh sát đã hé lộ những bí ẩn kinh hoàng về cô con dâu cũ của gia đình này.

Ngôi nhà của gia đình Harrison

Lời nói dối của cô vợ cũ

Buồn chán sau cuộc hôn nhân rạn nứt, Caleb Harrison tìm tới bia rượu. Cũng chính cách giải thoát ấy khiến anh gây tai nạn trên đường lái xe từ quán bar trở về, làm một người chết và bốn người bị thương. Caleb bị khởi tố về tội Lái xe say xỉn gây chết người nhưng được cho tại ngoại.

Trong vài tuần tiếp theo, Melissa Merritt, vợ cũ của Caleb, thường báo cảnh sát về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng và bị tấn công ngay tại sân sau nhà. Melissa cáo buộc chồng cũ là thủ phạm. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới nhà Caleb, họ nhận thấy anh không thể tự đi mà không có nạng sau vụ tai nạn.

“Lúc đó tôi tin chắc rằng Melissa đang bịa ra toàn bộ câu chuyện”, một cảnh sát trong nhóm điều tra sau này cho biết.

Mùa đông năm đó, Melissa gặp Christopher Fattore, 28 tuổi và làm quản lý bếp cho một nhà hàng địa phương. Hai người kết hôn vào tháng 10/2006.

Khi Melissa bắt đầu cuộc hôn nhân thứ hai, cô đã gửi đơn ra tòa yêu cầu được toàn quyền nuôi hai đứa con trai nhỏ. Trong đơn, Melissa chỉ ra rằng vụ đâm xe là bằng chứng cho thấy Caleb không thích hợp làm bố. Tuy nhiên, Melissa và Caleb cuối cùng được tòa chia đều quyền nuôi con.

Điều này khiến bố mẹ của Caleb - Bill Harrison và Bridget Harrison – hết sức vui mừng. Hai người cùng đưa các cháu đến trường, tham gia các hoạt động, giúp chúng làm bài tập về nhà. Chỉ có Melissa là tỏ thái độ không hài lòng.

Trong hai năm tiếp theo, Melissa nhiều lần tố cáo gia đình Harrison ngược đãi các con mình nhưng cảnh sát không tìm thấy chứng cứ.

Ngày 9/3/2009, Caleb cuối cùng bị kết tội trong vụ án lái xe khi say rượu, bị phạt 18 tháng tù. Thế nhưng bản án này không giúp được Melissa giành trọn quyền nuôi con. Thay mặt con trai, Bridget và Bill lập tức yêu cầu tòa cấp quyền chăm sóc cháu và được đồng ý.

Bi kịch liên tiếp

Ngôi nhà tại đường Pitch Pine Crescent, thành phố Mississauga (Cananda) của gia đình Harrison chìm trong bóng tối khi Bridget Harrison trở về vào 21h ngày 16/4/2009. Trong nhà không bật đèn và chỉ có tiếng tivi nhỏ ở phòng khách, bữa tối đã được sắp sẵn ra bàn nhưng bà lại không thấy chồng mình đâu.

Bridget cất tiếng gọi lớn nhưng không thấy Bill trả lời. Bà liền lên tầng 2 kiểm tra nhưng ông cũng chẳng có trên giường. Quay lại tầng dưới, bà nhận thấy cửa phòng tắm ngay gần chân cầu thang đã bị khóa. Bà nhanh chóng tìm cách mở nó ra và bàng hoàng nhìn thấy Bill nằm gục trên sàn phòng tắm và không còn thở.

Thi thể Bill có vài vết trầy xước quanh cổ, có vết bầm tím trên đầu, và bị rạn xương ức.

Nói chuyện với cảnh sát, Bridget cho biết bà thấy bất thường khi cửa phòng tắm bị khóa. Bill không có thói quen này, nhất là khi đang ở nhà một mình. Bridget cũng thấy lạ khi đèn trong nhà bị tắt.

Dù Bill từ trước tới nay vẫn luôn khỏe mạnh, giám định viên kết luận cái chết có nguyên nhân "tự nhiên", tim của ông đơn giản là đã đột ngột ngừng đập không rõ lý do. Những vết trầy xước trên cổ Bill có thể là do chiếc vòng cổ của nạn nhân gây ra còn việc rạn xương ức là do nạn nhân khi loạng choạng đã đâm vào các vật thể trong phòng tắm.

Một ngày sau khi Bridget phát hiện ra thi thể của chồng, bất hạnh khác lại đến với gia đình Harrison. Các con của Caleb đã mất tích.

Trùng hợp, Melissa đã chuyển sang nơi khác sống, bất chấp làm trái lệnh phân chia quyền nuôi con của tòa. Hành động này khiến Melissa bị truy lùng về tội Bắt cóc con ruột. Sau 7 tháng, Melissa bị bắt nhưng được tại ngoại với điều kiện không được liên lạc với các con. Cũng vì thế, Bridget, mẹ của Caleb, được toàn quyền nuôi cháu.

Trước ngày Bridget ra tòa làm chứng về cáo buộc Melissa bắt cóc con ruột, bà đã viết một bản tường trình dự định sẽ trình bày tại phiên tòa. Trong đó, Bridget nói về nỗi đau mà bà đã phải chịu đựng, đối mặt với cái chết của chồng và sự mất tích của những đứa cháu, lo sợ cho sự an toàn của chúng cũng như việc bà có thể không bao giờ gặp lại chúng nữa. “7,5 tháng tuyệt vọng nhất của cuộc đời tôi”, Bridget viết vào ngày 19/4/2010, hai ngày trước khi bà bị sát hại.

(Còn nữa)

