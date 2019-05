Cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My bị đề nghị truy tố vì dâm ô hàng loạt nam sinh 13-15 tuổi

Thứ Năm, ngày 30/05/2019 08:37 AM (GMT+7)

Thường xuyên gọi các nam học sinh lên phòng, Đinh Bằng My, khi làm Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn, đã có hành vi xâm hại tình dục các em.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố đối với với Đinh Bằng My (SN 1961, thường trú tại phố Ha Sim, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đinh Bằng My - Ảnh cắt từ clip

Theo kết luận điều tra, bị can Đinh Bằng My, được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn kể từ tháng 7-2014.

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, Đinh Bằng My đã nhiều lần gọi các cháu học sinh nam đang học lớp 7, lớp 8, lớp 9 của trường lên phòng làm việc của mình với lý do là nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập, hỏi thăm về gia đình. Sau đó, My đưa các cháu vào giường ngủ trong phòng làm việc của mình dùng tay để xâm hại các cháu để thỏa mãn dục vọng. Mỗi lần như vậy, sau khi thực hiện xong, My thường thì các cháu ăn bánh kẹo, cho tiền từ 20.000 đồng đến 50.000 dồng và dặn các cháu không được nói chuyện với ai.

Qua quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã xác định My thực hiện hành vi trên đi với gần chục học sinh nam độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi. Trong số này, có những nam sinh bị My xâm hại nhiều lần trong thời gian dài.

Cơ quan điều tra kết luận bị can Đinh Bằng My là Hiệu trưởng của Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, lẽ ra phải có nghĩa vụ giáo dục, chăm sóc, bảo vệ học sinh của mình, nhưng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý sai lệch của bản thân, My đã có hành vi xâm hại tình dục các cháu học sinh. Khi bị xâm hại tất cả cá cháu học sinh đều chưa đủ 16 tuổi hành vi đó của bị can phạm vào tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị can là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của các cháu học sinh, gây phản cảm rất lớn trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành giáo dục nói chung, tình hình an ninh trật tự tại địa phương nói riêng. Do đó cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để ổn định tình hình dư luận xã hội, làm bài học giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.