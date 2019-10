Nữ giáo viên trần tình việc "tiếp tay" để hiệu trường dâm ô học sinh

Thứ Năm, ngày 20/12/2018 16:00 PM (GMT+7)

“Việc giáo viên gọi học sinh lên gặp ban giám hiệu nhà trường là chuyện bình thường. Tôi cũng có lần gọi 1 em học sinh gặp ông My nhưng không biết em học sinh đó có lên gặp hay không. Còn thực sự tôi chưa bao giờ dẫn học sinh nào lên gặp ông My cả”, cô N (người được cho đã dẫn học sinh lên phòng hiệu trưởng) tâm sự.

Theo cô N sau khi thông tin về việc cô dẫn các nam học sinh lên gặp hiệu trưởng Đinh Bằng My, khiến các em bị dâm ô, cuộc sống của gia đình cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo cô N, cuộc sống của gia đình cô bị xáo trộn nặng nề do thông tin cô dẫn nhiều nam học sinh lên gặp ông My rồi bị ông này dâm ô. Ảnh: Ngô Hùng

“Những bình luận khiếm nhã, chửi bới, những tin nhắn xúc phạm danh dự tôi và gia đình, cùng với đó là những ánh nhìn khinh bỉ dồn về phía mình và gia đình khiến cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn”, cô N chia sẻ.

Cũng theo cô N, cô không phủ nhận việc từng được ông My điện thoại nhờ gọi một nam sinh lên phòng, tuy nhiên nữ giáo viên này cho biết đó là lần duy nhất cô thực hiện theo lệnh cấp trên, đồng thời khẳng định mình chỉ thông báo chứ chưa đưa bất cứ một học sinh nào lên phòng ông My. Đồng thời cô N chủ động lên trình báo sự việc và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để trình báo khi việc ông My dâm ô nhiều nam học sinh bị phát giác.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Đỗ Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Thanh Sơn cũng xác nhận điều này.

Ông Đinh Bằng My, người bị cáo buộc dâm ô với nhiều học sinh nam.

Vụ việc là một câu chuyện đáng buồn của ngành giáo dục, tuy nhiên nhiều chuyên gia không tỏ ra bất ngờ đồng thời cho rằng đã đến lúc cần phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về công tác đào tạo phẩm chất đạo đức cho giáo viên. Bên cạnh đó cần tăng cường kiểm tra sức khỏe để phát hiện sớm những người có hành vi lệch chuẩn về lối sống.

Trao đổi với phóng viên, PGS. TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục – ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia HN cho biết, đã đến lúc cần phải cho các giáo viên khám bệnh. Trước đây, chúng ta chỉ quan tâm đến việc khám bệnh về cơ thể, nhưng cần thiết phải khám cả sức khỏe tâm thần. Những người ở trạng thái bị áp lực quá, có vấn đề lệch lạc hay ấu dâm cũng có thể coi là một loại bệnh cần được phát hiện, và phải thuyên chuyển họ ra khỏi vị trí có thể gây tổn thương cho người khác.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, và trong khi chờ kết luận chính thức, dư luận cũng bày tỏ sự nghi ngờ về việc nhiều giáo viên trong trường biết rõ hành vi đồi bại của hiệu trưởng Đinh Bằng My nhưng không lên tiếng. Đó là lý do vì sao nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cần phải thay toàn bộ giáo viên tại trường Phổ thông dân tộc nội trú và trung học cơ sở Thanh Sơn để các em học sinh có thể yên tâm học tập.