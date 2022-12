Cuộc giải cứu ngoạn mục 11 cô gái khỏi “động quỷ”

Khoảng 9 giờ 30 ngày 12-12-2022, Công an phường Đông Hưng Thuận, Q12 (TPHCM) bất ngờ kiểm tra khách sạn “Hoàng Kim” tại địa chỉ: 230/48, tổ 16, KP2, P.Đông Hưng Thuận, Q12; do Lê Thanh Đoàn (SN 1986, ngụ TX.Sơn Tây, TP.Hà Nội) cùng vợ là Lê Thị Huệ (SN 1990, ngụ X.Tân Phong, H.Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, cùng tạm trú P.Đông Hưng Thuận, Q12) thuê kinh doanh, có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm. Công an phường Đông Hưng Thuận đã đưa Vũ Văn Tuấn, Vũ Đức Hoàng, Vũ Hoàng Tân và 11 cô gái có liên quan về trụ sở Công an phường để điều tra, làm rõ...

Từ những cuộc giao dịch

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (CAQ12) đã tiến hành triệu tập Phạm Hoàng Em (SN 1988, ngụ xã Mong Thọ B, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và Lê Thị Ngọc Trúc (SN 2004, ngụ ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền, H. Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) đến làm việc. Hoàng Em là nhân viên quản lý quán karaoke “Tươi Cười” tại ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. Từ khoảng tháng 9-2022, Hoàng Em quen biết Lê Thanh Đoàn và Đoàn nói đang kinh doanh cơ sở massage, khách sạn nếu có nhân viên nữ muốn làm việc thì giới thiệu cho Đoàn, với thu nhập cao.

Lê Thanh Đoàn

Hoàng Em đã thực hiện giao nhận cho Đoàn 5 cô gái (trong đó có 1 người dưới 16 tuổi) để thu lợi bất chính được tổng số tiền khoảng 140 triệu đồng, hiện đã tiêu xài hết. Điển hình khoảng tháng 8-2022, thông qua T.T.B.A thì T.T.N.Q gọi điện thoại cho Hoàng Em trình bày đang làm việc tại quán cà phê ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đang thiếu chủ quán số tiền 12 triệu đồng. Q. mượn Hoàng Em số tiền trên để trả nợ cho chủ quán rồi sẽ về làm việc cho Hoàng Em tại quán karaoke “Tươi Cười” để trừ nợ. Sau đó, Hoàng Em thuê ôtô đến huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (không rõ địa chỉ) gặp Q. Hoàng Em đưa cho Q. mượn 12 triệu đồng để trả cho chủ quán, (tính luôn chi phí thuê ôtô đưa Q. từ tỉnh Đồng Nai về TP.Cần Thơ với số tiền là 5 triệu đồng, tổng cộng là 17 triệu đồng).

Khi Q. về làm việc tại quán karaoke “Tươi Cười”, giữa Hoàng Em và Q. tự thỏa thuận như sau: Q. làm việc với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Q. phải làm việc trên 6 tháng, nếu dưới 6 tháng mà nghỉ việc, thì Q. phải bồi thường cho Hoàng Em số tiền 30 triệu đồng. Do Q. nhiều lần đánh nhau với các nhân viên trong quán nên Q. xin Hoàng Em đến TP.Hồ Chí Minh làm việc cho Đoàn. Sau đó, Q. về làm việc cho Đoàn. Q. nghe Đoàn nói công việc của Q. là phải đi bán dâm, do không có tiền và không có khả năng trả nợ cho Đoàn nhưng muốn có tiền phụ giúp gia đình nên Q. đồng ý. Từ khi làm việc cho Đoàn, Q. bán dâm được 13 triệu đồng, được chia 6,5 triệu đồng, nhưng bị Đoàn trừ hết vào số tiền mà Q. đã nợ trước đó.

Với thủ đoạn trên, Hoàng Em gạ gẫm H. về làm việc cho mình tại quán karaoke “Tươi Cười” để trừ nợ. Tuy nhiên, H. làm việc cho Hoàng Em được khoảng 1 tháng thì tự ý nghỉ việc, bỏ trốn về tỉnh Kiên Giang. Đến tháng 11-2022, phát hiện H. đang làm việc tại một quán nhậu, tại ấp Bãi Giếng, xã Bình An, H.Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang nên Hoàng Em cùng 3 đối tượng khác (đều không rõ lai lịch) và Lê Thị Ngọc Trúc thuê ôtô đến yêu cầu H. phải đến làm cho Đoàn. Trong giao dịch này Đoàn phải trả cho Hoàng Em 62 triệu đồng. Từ khi làm việc cho Đoàn, H. bán dâm được 48 triệu đồng, H. được chia số tiền 24 triệu đồng, nhưng bị Đoàn trừ hết vào số tiền mà H. đã nợ trước đó.

Trước đó, khoảng tháng 7-2022, T.T.B.A đang làm việc tại tỉnh Thái Bình nên Đoàn rủ A. về làm việc cho mình. Đến tháng 11- 2022, A. xin Hoàng Em đến TP.Hồ Chí Minh làm việc cho Đoàn. Đoàn đã chuyển cho Hoàng Em 50 triệu đồng, bao gồm số tiền A. nợ Hoàng Em và số tiền A. bồi thường hợp đồng do tự ý nghỉ việc. Từ khi làm việc cho Đoàn, thì A bán dâm được tổng cộng số tiền là 55 triệu đông. A. được chia 27,5 triệu đồng, nhưng bị Đoàn trừ hết vào số tiền mà A. đã nợ trước đó.

Khoảng tháng 9-2022, Sơn (không rõ lai lịch) giới thiệu cho Hoàng Em 2 tiếp viên là Tr.T.C.T và C. (không rõ lại lịch). Sau đó, Hoàng Em “bàn giao” 2 tiếp viên này cho Đoàn. Từ khi làm việc cho Đoàn, thì T. bán dâm được 47 triệu đồng. T. được chia 23,5 triệu đồng, nhưng bị Đoàn trừ vào số tiền nợ của T.

Ngoài ra, Hoàng Em cũng dụ dỗ L.Q.G bằng cách cho G. mượn 25,8 triệu đồng để trả cho chủ quán. G. về làm việc cho Hoàng Em để trừ nợ. Tính luôn chi phí Hoàng Em thuê ôtô rước G. về là 29,8 triệu đồng. Đến tháng 11-2022, G. tự liên lạc với Đoàn để xin việc. Trong lần giao dịch này, Đoàn phải chuyển cho Hoàng Em 40 triệu đồng để G. đến làm việc cho Đoàn, bao gồm: số tiền G. còn nợ nợ lại 26,3 triệu đồng và số tiền bồi thường hợp đồng do nghỉ việc là 13.7 triệu đồng (do G. tự liên hệ với Đoàn nên Hoàng Em giảm).

Các đối tượng được đưa về trụ sở Công an làm rõ

Lộ diện "động quỷ"

Tiếp tục điều tra mở rộng, CAQ12 đã triệu tập Vũ Đức Hoàng ( SN 1980), Vũ Hoàng Tân (SN 2004, ngụ P5, Q.Phú Nhuận), Vũ Văn Tuấn (SN 1994, ngụ P.Phước Nguyên, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 11-2022, Tuấn, Hoàng và Tân được Lê Thị Huệ nhận vào làm việc tại khách sạn “Hoàng Kim”, mức lương 7 triệu đồng/ người/tháng. Nhiệm vụ của Tuấn, Tân và Hoàng là làm lễ tân, quản lý khách sạn, canh giữ không cho gái mại dâm đi ra khỏi khách sạn, trừ khi gái mại dâm đi bán dâm ở các khách sạn bên ngoài. Cả ba còn có nhiệm vụ đưa rước gái mại dâm đi đến các khách sạn khác để bán dâm, đề phòng các gái mại dâm bỏ trốn.

Hình thức hoạt động bán dâm như sau: Tuấn, Tân, Hoàng và tất cả gái bán dâm chung nhóm mạng xã hội Zalo, với các tên “Lầu 1”, “Đi làm” và “Chốt”, do một người có tài khoản tên “Mai Hồng Vữ” làm trưởng nhóm. Trên các nhóm “Lầu 1”, “Đi làm”, thì tài khoản tên “Tom” và “Mai Hồng Vũ” sẽ thông báo các nội dung: người bán dâm, số tiền, địa điểm bán dâm, khi có yêu cầu của tài khoản tên “Tom” và “Mai Hồng Vũ”, thì Tuấn, Hoàng, Tân chở gái mại dâm đến các khách sạn để bán dâm. Mỗi lượt chở gái mại dâm đi bán dâm giá dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng/người/lượt (số tiền này Tân, Tuấn và Hoàng phải đưa cho Đoàn). Hàng ngày, gái mại dâm phải đưa tất cả số tiền bán dâm cho Tuấn, Tân để đưa cho Đoàn. Từ khi vào làm việc cho Đoàn và Huệ, Tuấn được Đoàn ứng 3,5 triệu đồng, Hoàng ứng 4,3 triệu đồng. Tân chưa hưởng lương, hiện tất cả đã tiêu xài hết.

Tại Cơ quan CSĐT CAQ12, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung vụ việc nêu trên. Đồng thời, Tân, Tuấn, Hoàng và Trúc khai nhận không tham gia hoạt động mua bán người giữa Hoàng Em và Đoàn.

Làm việc với cơ quan công an, các cô gái bị hại trình bày: Từ khi vào làm việc cho Đoàn, thì Đoàn không thu giữ các loại giấy tờ tùy thân và điện thoại di động cá nhân. Đoàn quy định cấm không cho gái bán dâm được đi ra khỏi khách sạn “Hoàng Kim”, trừ khi gái mại dâm đi bán dâm ở các khách sạn bên ngoài. H. và Q. lo sợ bị đánh nên không dám đi ra khỏi khách sạn “Hoàng Kim”; riêng các cô còn lại vì muốn bán dâm để trả nợ cho Đoàn nên tự nguyện ở lại bên trong khách sạn, không có ý định trốn thoát.

Sau khi vào làm việc cho Đoàn, thì Hoàng, Tân và Đoàn chở tất cả gái mại dâm đi chụp ảnh khỏa thân để cho Đoàn đăng lên trang Web “gaigu...” nhằm mục đích thu hút khách mua dâm. Hàng ngày sau khi bán dâm cho khách, gái mại dâm phải đưa tất cả số tiền bán dâm cho Tân, Tuấn để đưa cho Đoàn. Đến cuối tháng, giữa Đoàn và tất cả gái mại dâm ăn chia số tiền bán dâm, theo tỷ lệ 5/5.

Qua xác minh, Lê Thanh Đoàn và Lê Thị Huệ hiện nay đã bỏ trốn. Tiến hành khám xét chỗ ở của Hoàng Em, CAQ12 thu giữ 1 hợp đồng nhân viên giữa Phạm Hoàng Em và T.T.B.A.

Theo nguồn tin điều tra, Vũ Đức Hoàng có 3 tiền án hình sự. Cụ thể năm 2014, bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xử phạt 1 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Năm 2015, bị Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xử phạt 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và năm 2018 bị Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Năm 2022, Vũ Văn Tuấn phạm tội “Đánh bạc”, bị Công an TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và đang chờ xử lý. Kết quả xét nghiệm với chất ma túy, Vũ Đức Hoàng cho kết quả dương tính.

Qua công tác điều tra, xác minh và tài liệu thu thập được, nhận thấy hành vi của Phạm Hoàng Em dùng thủ đoạn lợi dụng tình thế bị lệ thuộc của người bị hại là: Q. (14 tuổi), H., G.,, A., T. (là người làm thuê, đang chịu sự quản lý và thiếu nợ của Hoàng Em) rồi chuyển giao cho Lê Thanh Đoàn để bóc lột tình dục nên hành vi của Phạm Hoàng Em có đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán người”. Hành vi của Vũ Văn Tuấn, Vũ Đức Hoàng và Vũ Hoàng Tấn cùng nhau có hành vi quản lý, canh giữ gái mại dâm không cho ra khỏi khách sạn “Hoàng Kim” và đưa, đón gái mại dâm đi bán dâm tại các khách sạn nhằm đề phòng gái mại dâm hoặc bỏ trốn, nên hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội “Giữ người trái pháp luật”.

CAQ12 đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng nêu trên. Riêng Lê Thanh Đoàn và Lê Thị Huệ, Cơ quan CSĐT CAQ12 sẽ tiếp tục điều tra, xác minh và đề nghị xử lý sau. CAQ12 kêu gọi Đoàn và Huệ nên sớm ra đầu thú để được pháp luật khoan hồng, hoặc ai biết 2 đối tượng đang lẩn trốn ở đâu xin trình báo cho Đội Cảnh sát hình sự CAQ12, gặp cán bộ điều tra Cương, điện thoại: 0932062468 để cung cấp tin tố giác tội phạm.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/cuoc-giai-cuu-ngoan-muc-11-co-gai-khoi-dong-quy_141437.html