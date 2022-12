Thiếu nữ trốn khỏi 'động quỷ' về tố cáo kẻ lừa sang Trung Quốc bán dâm

Ngày 2-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Vân Anh (SN 1982, ngụ tại thôn 5, xã Lưỡng Vượng, TP.Tuyên Quang) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Vân Anh tại cơ quan Công an.

Trước đây, Vân Anh từng sang Trung Quốc làm ăn và đến năm 2004 trở về Việt Nam rồi móc nối với Trần Thị Hải (SN 1980, trú xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để thực hiện việc lừa N.T.B và N.T.H (cùng SN 1988, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Thời điểm hai em B. và H. bị lừa sang nước bạn bán dâm họ chưa đủ 16 tuổi. Đến tháng 8-2004, N.T.H trốn thoát, trở về Việt Nam đến Công an tỉnh Tuyên Quang tố giác hành vi phạm tội của Hải và Vân Anh.

Xác định căn cứ phạm tội của hai "nữ quái" này, ngày 20-2-2005, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Mua bán trẻ em; quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Hoàng Thị Vân Anh do đối tượng đã lẩn trốn.

Sau 17 năm lẩn trốn, đến ngày 15-7-2022, Vân Anh bị Công an Tuyên Quang bắt giữ tại tỉnh Nam Định. Căn cứ những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định khởi tố Hoàng Thị Vân Anh về tội Mua bán trẻ em.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/thieu-nu-thao-chay-khoi-dong-quy-quay-ve-to-cao-ke-lua-ban-dam_140666.html