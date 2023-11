Công an tìm bị hại vụ 'tiêm filler làm đẹp nhưng cho uống thuốc ngủ rồi lột sạch tài sản ’

Ngày 21-11, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án trộm cắp tài sản do Tôn Nữ Huy Phương (sinh năm 1970) thực hiện tại Tây Ninh.

Phương gây án tại nhiều địa phương với nhiều bị hại. Ảnh: CACC

Vụ án này đang được Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) điều tra. Hiện tại Công an thị xã Hòa Thành đã khởi tố bị can đối với Phương để tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nhiều bị hại chưa trình báo nên Công an thị xã Hòa Thành nhờ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp tìm bị hại.

Theo điều tra của công an thị xã Hòa Thành, Phương dùng tên giả rồi đi “nổ” là mình hành nghề phun xăm và tiêm filler có kinh nghiệm, giá rẻ. Phương tiếp cận với các phụ nữ độ tuổi trung niên có nhu cầu làm đẹp như: phun xăm, nâng mũi, bơm môi, làm căng da mặt...

Sau đó, Phương khoe bản thân có kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ, tiêm chất filler và cấy tế bào xóa nếp nhăn. Mỗi lần tiêm có giá từ hơn 1 triệu đồng đến vài triệu đồng.

Địa điểm tiêm là tại nhà riêng của bị hại hoặc nhà nghỉ, khách sạn do hai bên tự thỏa thuận, lựa chọn.

Phương thường đi chiếc xe có hình dáng như hình. Ảnh: CACC

Trước khi tiến hành tiêm chất filler hoặc cấy tế bào, Phương sẽ cho bị hại uống từ 4 đến 6 viên thuốc các loại (trong đó có thuốc ngủ). Khi ‘con mồi’ đã ngủ say, Phương lấy tài sản của bị hại rồi bỏ trốn.

Quá trình gây án, Phương thường di chuyển bằng xe máy nhãn hiệu Honda Click, màu đỏ 43D1-520.01.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo, người dân nào là bị hại với phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ ngay với Công an thị xã Hòa Thành, (Tây Ninh), số điện thoại 0968.850.950 gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Luận để được hướng dẫn, giải quyết.

