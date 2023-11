Nhóm đối tượng dùng giấy xác nhận số dư tài khoản... giả để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trực (SN 1985, ở phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1990, ở phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng trong vụ án bị bắt giữ

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, vào tháng 3-2021, Nguyễn Văn Trực đã phối hợp với Nguyễn Tuấn Hùng lên mạng xã hội làm giấy xác nhận số dư tài khoản giả của một ngân hàng chi nhánh Sài Gòn.

Từ giấy tờ giả này, Hùng và một số đối tượng khác trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông L.V.H là Giám đốc một Công ty thương mại có địa chỉ ở TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Văn Trực để làm rõ nội dung của vụ án. Tuy nhiên, đến ngày 19-12-2022 hết thời hạn điều tra vụ án mà chưa xác định được bị can nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Ngày 10-11-2023, Cơ quan điều tra đã truy tìm và làm việc được với Trực nên đã phục hồi điều tra. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 2 đối tượng Hùng và Trực để điều tra.

