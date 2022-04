Công an nhiều xã, phường vây bắt kẻ cướp giật như... trong phim

Ngày 2-4, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Đỗ Hải Đăng (SN 1987, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 1-4-2022, Đăng và Mai Xuân Đạt (SN 1994, cùng quê Sóc Trăng) chở nhau bằng xe máy rảo quanh các tuyến đường vắng ở TX.Bến Cát, tìm người dân sơ hở trong quản lý tài sản để cướp giật.

Đến ngã tư Thùng Thơ (xã An Tây), chúng phát hiện bà N.H (SN 1978, ngụ xã Phú An, TX.Bến Cát) đứng mua đồ ven đường, liền tiếp cận, giật dây chuyền (trị giá khoảng 20 triệu đồng) mà bà đang đeo.

Nhận tin báo của nạn nhân, lực lượng Công an thị xã nhanh chóng vào cuộc truy bắt 2 tên cướp giật. Trích xuất camera an ninh, đặc điểm nhận dạng của 2 đối tượng và phương tiện gây án được xác định. Các trinh sát phối hợp Công an các xã chia ra nhiều tổ, chốt chặn để truy bắt.

Đến 20 giờ 50 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện 2 đối tượng trên chạy xe máy BS: 56P1-5096 trên đường ĐT744. Một tổ công tác nhanh chóng nhận lệnh tiến hành chốt chặn, nhưng xe của chúng phóng với tốc độ cao và vượt qua.

Ngay sau đó, 8 tổ tuần tra của các xã, phường lân cận cũng vào cuộc truy bắt 2 đối tượng. Gặp tổ công an chốt chặn, cả hai bất tuân hiệu lệnh, hung hãn chống trả. Gần chục tổ tuần tra đổ về vây bắt, đẩy 2 đối tượng vào đường cùng tại Đường D15 (P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát). Biết không còn đường bỏ trốn, cả 2 vất lại xe máy, nhảy xuống sông Thị Tính để tẩu thoát nhưng lực lượng trinh sát nhanh chóng lao tới khống chế, bắt được tên Đăng.

Tại trụ sở công an, qua đấu tranh, Đăng khai quen Đạt trong thời gian bị giam tại Trại giam Xuân Lộc. Cả hai vừa ra tù, không có nghề nghiệp, Đăng đã rủ bạn từng ở tù chung đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiền tiêu xài. Công an TX.Bến Cát đang truy bắt Đạt để xử lý.

