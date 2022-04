Hà Nội: Đang ngủ trong phòng, nữ sinh bị cướp kề dao vào cổ, “xin” mật khẩu điện thoại

Thứ Hai, ngày 04/04/2022 07:29 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã xác định được đối tượng đột nhập vào nhà trọ, kề dao vào cổ nạn nhân để cướp điện thoại và “xin” luôn mật khẩu mở máy.

Ngày 4/4, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Thụy Phương đã bắt giữ Đinh Quang Nhất (SN 1990, HKTT tại xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tạm trú tại TDP Đại Đồng, phường Thụy Phương) để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Con ngõ nơi Nhất đột nhập vào phòng, cướp tài sản của chị L.

Trước đó, ngày 2/4, Công an phường Thuỵ Phương nhận trình báo của chị L. (SN 1997, quê Hà Nam, tạm trú tại TDP Tân Nhuệ, phường Thuỵ Phương, là sinh viên) về việc rạng sáng 1/4, chị L. đang ngủ tại tầng 2 của nhà người thân tại ngõ 437 đường Hoàng Tăng Bí, TDP Tân Nhuệ thì bị một đối tượng bịt mặt đột nhập, dùng dao đe doạ, cướp tài sản.

Cụ thể, chị L. cho hay khi đang ngủ thì nghe tiếng động và phát hiện một nam thanh niên lạ mặt đang đi lại trong phòng ngủ của mình. Lúc này, đối tượng đã lấy 1 con dao bằng kim loại ở trong phòng rồi kề vào cổ chị L. và đe dọa không được kêu.

Tiếp đó, đối tượng lấy đi của một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Note màu đen trị giá hơn 5 triệu đồng và một ví tiền hình vuông màu hồng. Trong ví có thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe và nhiều giấy tờ khác. Đáng nói, sau khi cướp điện thoại của nạn nhân, đối tượng đã “xin” mật khẩu mở khoá điện thoại rồi bỏ đi.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ và xác định Đinh Quang Nhất là đối tượng gây án và đã bắt giữ đối tượng trong đêm 3/4. Về nhân thân, Nhất đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.