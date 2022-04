Vùa ra tù lại rủ nhau đi cướp giật tài sản

Sau khi ra tù, cả hai không có nghề nghiệp nên bàn tính với nhau đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiền tiêu sài.

Đối tượng Đỗ Hải Đăng bị bắt cùng tang vật

Ngày 2/4, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng Đỗ Hải Đăng (35 tuổi,quê tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra, đối tượng Đỗ Hải Đăng vừa chấp hành xong bản án 10 năm 6 tháng và quen biết với Mai Xuân Đạt (28 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng). Sau khi ra tù, cả hai không có nghề nghiệp nên bàn tính với nhau đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiền tiêu sài. Ngày 01/4 sau khi nhậu xong, Đạt điều khiển xe mô tô gắn biển số 56P1-5096 (biển số giả) chở Đăng rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn xã An Tây để tìm “con mồi”. Khi phát hiện chị H. có đeo 01 sợi dây chuyền nên Đăng giả vờ đi bộ vào mua đồ và ra tay cướp giật sợi dây chuyền của chị H. rồi leo lên xe Đạt chờ sẵn tẩu thoát.

Khoảng 20g50 cùng ngày, Tổ Tuần tra thuộc Công an xã Phú An và tổ tuần tra thuộc Công an xã An Tây phát hiện 02 đối tượng có đặc điểm giống với hình ảnh thu thập trước đó đang điều khiển xe mô tô gắn biển số 56P1-5096 lưu thông trên tuyến DT744 với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy Công an thị xã chỉ đạo huy động 08 tổ tuần tra các xã, phường tập trung chốt chặn các tuyến đường hướng đối tượng tẩu thoát để bắt giữ.

Trong quá trình tẩu thoát, các đối tượng điều khiển xe lưu thông với tốc độ cao và có hành vi chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi đến cuối đường D15, khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, thấy không còn đường tẩu thoát cả 02 đối tượng bỏ xe mô tô nhảy xuống sông Thị Tính để tẩu thoát nhưng lực lượng trinh sát đã kịp thời khống chế, bắt giữ được 01 đối tượng.

Hiện Công an thị xã đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và truy bắt đối tượng Mai Xuân Đạt để xử lý trước pháp luật.

