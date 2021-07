Chuyện bắt cướp ở xứ “ra ngõ gặp anh hùng”

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh An Giang tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lan tỏa phong trào

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 6 quần chúng được Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng giấy khen vì có thành thích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Vào trước thời khắc giao thừa năm 2021, tại khu vực đường Hà Hoàng Hổ, xảy ra vụ cướp dây chuyền vàng. Sau khi bị cướp, nạn nhân tri hô, bám đuổi theo 2 tên cướp đến khu vực ngã ba đường Hà Hoàng Hổ - Trần Nguyên Đán thì xảy ra va chạm khiến 2 đối tượng bị ngã. Một đối tượng rút dao trong người ra định tấn công bị hại. Lúc này Đại úy Lời Văn Trí và Thiếu tá Châu Văn Điệp là cán bộ Công an TP Long Xuyên mặc thường phục, đang đi công việc riêng phát hiện sự việc, liền nhanh chóng tiếp cận, cùng sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân là anh Đỗ Văn Thừa (thợ cắt tóc) và anh Trương Thái Hoàng Tuấn (dân quân tự vệ) khống chế thành công 2 đối tượng...

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc và Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao thưởng cho 2 người dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Gần đây, vào tối 3-5, nghe tiếng truy hô của nạn nhân bị mất trộm xe máy, hai anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1994) và Đinh Ngọc Chánh (SN 1997, khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) không ngại nguy hiểm, tăng ga đuổi theo, phối hợp cùng tổ công tác Công an phường Mỹ Hòa đang tuần tra bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Hôm chúng tôi đến huyện Tân Phú, nghe chuyện anh nông dân Bùi Văn Thông, ở ấp Phú Hạ, tay không bắt trộm, hay nói đúng hơn là “cướp ngày”. Nhớ lại buổi trưa hôm đó, anh Thông cho biết, đang làm rẫy cạnh nhà thì nghe tiếng truy hô “cướp, cướp”. Khi thấy người hàng xóm đang đuổi theo tên trộm xe máy, anh Thông lao lên bờ đê đuổi theo và tóm gọn giao cho công an xử lý. “Mấy tên trộm này mình không chung tay bắt giữ, giao cho công an xử lý thì biết đâu mai mốt bọn chúng lại đến nhà mình trộm”, anh Thông cười sảng khoái chia sẻ với chúng tôi.

Không đuổi bắt trộm như anh Thông nhưng ông Mai Văn Hải (ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa) cùng người thân trong gia đình lại có cách lật tẩy một đối tượng lừa đảo hết sức khéo léo. Chập tối hôm đó, một nam thanh niên đến gạ bán cho ông một chiếc xe máy cũ với giá chỉ 500.000 đồng. Nghi là xe gian, ông Hải giả vờ đồng ý mua, tìm cách giữ chân đối tượng và liên hệ với công an xã để được hỗ trợ và xử lý. Tuy nhiên, lợi dụng trời tối, đối tượng đã bỏ xe, chạy xuống ruộng tẩu thoát. Tang vật được ông Hải giao cho Công an xã Tân Hòa và đối tượng cũng bị bắt không lâu sau đó từ những thông tin mà ông Hải cung cấp.

Còn anh Trần Văn Ca (SN 1978, tài xế xe ôm) đang đậu xe chờ khách tại Phà Năng Gù (thuộc ấp Bình Quới 2, xã Bình Thạnh Đông) thì nghe tiếng truy hô của một người phụ nữ vừa bị một đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát giật ĐTDĐ. Ngay lập tức, anh Ca lái xe đuổi theo tên cướp. Lúc này, anh Lương Minh Nhựt (ngụ tại địa phương) đứng gần đó, phát hiện sự việc nên gọi báo ngay cho công an xã. Khi đối tượng quay đầu xe chạy theo hướng ngược lại, anh Nhựt đã dùng khúc gỗ chặn ngang, không để đối tượng vượt qua, rồi cùng anh Ca khống chế đối tượng và tang vật giao cho công an xử lý.

Mới đây, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp cùng Công an huyện Tri Tôn tổ chức trao tặng giấy khen đột xuất cho 2 chị Neáng Kim Sone và Neáng Chếk (cùng trú tại ấp Phnôm Pi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) vì hành động bắt giữ đối tượng cướp tài sản.

Chiều 6-4, bà Trần Thị Bạch Yến (SN 1955, hàng xóm) đang nằm ngủ trên võng trước nhà bất ngờ bị một phụ nữ bán vé số đến giật sợi dây chuyền vàng 18 kara, trọng lượng hơn 3 chỉ đeo trên cổ. Bà Yến giật mình, nắm lại, trong lúc giằng co, đối tượng lấy cây dao Thái Lan trong túi đeo trên người ra tấn công lại khiến bà Yến bị thương ở vùng cổ. Hoảng sợ, bà Yến buông ra và tri hô. Lúc này, chị Neáng Kim Sone và Neáng Chếk đang ở trong nhà nghe tiếng tri hô của bà Yến, liền chạy ra cùng bà Yến đuổi theo bắt giữ đối tượng, thu giữ sợi dây chuyền và bàn giao cho Công an xã Châu Lăng.

Tội phạm co cụm, không dám manh động

Từ đầu năm 2021 đến nay, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tặng giấy khen cho 15 quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng trên lĩnh vực này, Chủ tịch UBND các thành phố, huyện, thị xã cũng đã biểu dương trao tặng giấy khen cho hơn 20 tập thể, cá nhân...

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định, những hành động cụ thể của người dân đã đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo ANTT địa phương, tội phạm nói chung và nhất là các đối tượng trộm, cướp co cụm, không dám manh động.

Thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp chặt với công an các thành phố, huyện, thị xã, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hình thức vận động, tuyên truyền luôn được đổi mới từ phát thanh qua loa đài, phát tờ rơi thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm, họp dân, mạng xã hội, Zalo... Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực cùng lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

