Bất ngờ với hành trình và "kho chứa vàng" của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Ngày 28-8, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng chấn động thành phố. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự có những báo cáo chi tiết về hành trình truy bắt đối tượng.

Nghi phạm dùng hung khí vô hiệu hóa bảo vệ đang làm nhiệm vụ trước cửa tiệm vàng

Đến Đà Nẵng du lịch, thiếu tiền nên cướp tiệm vàng

Theo công an, nghi phạm là West Dale James (SN 1996, người ngoại quốc), chỉ mới nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 1-7-2025 với visa du lịch.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền tiêu xài, nên nam thanh niên sau khi đến Đà Nẵng đã nảy sinh ý định phạm tội, cướp tiệm vàng.

Báo cáo về công tác phá án, thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết trước khi hành động, đối tượng đã nghiên cứu, lựa chọn địa điểm; chuẩn bị công cụ (đục kim loại, búa, trang phục che giấu nhận diện khuôn mặt, balo, thuê xe máy và tháo biển số xe)…

Đêm 26-8, West Dale James hành động.

Người dân khóa trái cửa, nhốt tên cướp tiệm vàng nhưng bất thành

19 giờ 45 phút, đối tượng đến hiện trường. Nhân chứng thấy đối tượng mặc áo khoác Grab, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, sừng sững đi về hướng tiệm vàng.

"Hắn ta cầm theo hung khí tấn công bảo vệ liên tiếp rồi lao vào tiệm cướp vàng. Chỉ trong vài chục giây, hắn gom số vàng bỏ vào balo" - nhân chứng kể.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Ngọc Th. (SN 1977, trú phường Thanh Khê) – nhân viên bảo vệ tiệm vàng, đang ngồi trực phía trước thì bị West Dale James bất ngờ tấn công liên tục vào đầu nhằm vô hiệu hóa nạn nhân.

"Nghi phạm dùng một cây đục kim loại (dài 20cm) đánh nhiều cái vào sau đầu làm anh Th. ngã xuống đất" – báo cáo ban đầu của Công an Đà Nẵng cho biết.

Bị tấn công bất ngờ, bảo vệ cửa hàng bị thương và hô hoán. Trong lúc đó, đối tượng chạy vào bên trong, dùng búa đập vỡ cửa kính và lấy trang sức bỏ vào balo.

Nghe tiếng hô hoán, một số người dân chạy đến, dùng gậy chặn cửa kính để ngăn đối tượng tẩu thoát. Tuy nhiên, nghi phạm xô tung cửa kính, chạy ra ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường trong sự bàng hoàng của nhiều người.

Chỉ sau 14 giờ gây án, West Dale James bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong căn hộ ở phường An Hải (TP Đà Nẵng)

14 giờ phá án nghẹt thở, mở "kho chứa vàng" thu hồi toàn bộ tang vật

Nhận tin báo, trung tâm chỉ huy thông tin Công an TP Đà Nẵng lập tức cử lực lượng có mặt, phong tỏa hiện trường. Không khí hết sức khẩn trương, toàn bộ tuyến đường Núi Thành trước cửa tiệm vàng bị phong tỏa.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị có mặt để vào cuộc truy tìm đối tượng. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng được giao làm chủ công vụ việc. Lãnh đạo Công an thành phố có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo.

"Nếu không kịp thời xác minh, bắt giữ, rất có thể trong đối tượng sẽ rời khỏi Đà Nẵng trong vài giờ sau đó" - lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng kể.

Số vàng, trang sức cướp được, đối tượng cất giấu trên trần thạch cao nhà vệ sinh của căn hộ

Qua camera, lời nhân chứng tại hiện trường, các trinh sát xác định nghi phạm là người nước ngoài, điều khiển xe tay ga loại PCX. Trên đường trở về căn hộ, nghi phạm bỏ các món trang sức vào túi và vứt bỏ chiếc balo dọc đường.

Đến 10 giờ 30 ngày 27-8, sau 14 giờ truy dấu nghẹt thở, ban Chuyên án gõ cửa một căn hộ trên đường Phạm Tu (thuộc phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Bên trong, West Dale James hoảng loạn, tìm đường bỏ trốn nhưng bất thành, bị trinh sát khống chế gọn.

Lúc này, đối tượng đành khai ra "kho chứa vàng" cất giữ số trang sức vừa cướp được. Chính ở trên trần thạch cao, trong phòng vệ sinh nơi đố tượng thuê ở.

Qua kiểm đếm, Công an TP Đà Nẵng thu hồi 20 sản phẩm trang sức vàng các loại, trong đó 11 sản phẩm có gắn kim cương, tổng giá trị gần 833 triệu đồng.

Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biểu dương, thưởng nóng tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Ngũ Hành Sơn vì thành tích phá án thần tốc