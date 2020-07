"Động trời" chuyên án N2 - Giám đốc công an tham nhũng gần nửa tấn vàng

Người đứng đơn tố cáo Sáu Cương không ai khác chính là Bửu Phượng, vợ bé của hắn. Người này tố rằng Sáu Cương là một trong những tay chân đắc lực của cựu Giám đốc Công an tỉnh, đã thu rất nhiều tiền vàng bất chính nhờ hoạt động đưa người vượt biên. Đơn tố cáo còn chỉ đích xác địa điểm cất giữ hàng nghìn cây vàng của Sáu Cương.

Từ nguồn tin đó, CQĐT tiến hành xác minh, bước đầu kết luận việc tố cáo là có căn cứ nên đã khởi tố vụ án, bị can và bắt giam Sáu Cương. Trong thời gian bị giam, nghi phạm đã khai ra nhiều hành vi phạm tội của mình và những người khác đang công tác ở ngành công an. Từng nút thắt hậu vụ án Nguyễn Hữu Giộc được làm sáng tỏ. Kết quả khiến người trong cuộc choáng váng khi có gần 20 cán bộ Công an Đồng Nai liên quan đến vụ án được điểm mặt, chỉ tên.

Điều ông Biểu tâm tư nhất trong vụ án này chính là sự tha hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đang hoạt động trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Dù đã cử các cán bộ ngành kiểm sát vào cuộc, nhưng trong quá trình điều tra vụ án vẫn có hiện tượng lộ bí mật điều tra rất nghiêm trọng. Bản tường trình của Sáu Cương cho biết, khi hỏi cung, có cán bộ điều tra gặp gỡ, mớm cung cho các bị can, tạo điều kiện cho thông cung với nhau nhằm che giấu, giảm nhẹ trách nhiệm. Tình hình lộ kế hoạch điều tra trong ban chuyên án gây áp lực rất lớn lên các cán bộ điều tra như ông Biểu.