Chuyện chưa kể về những ngày ăn núi, ngủ rừng bắt tội phạm

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 16:00 PM (GMT+7)

Sau nhiều tháng ăn núi ngủ rừng, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng, thu 08 bánh heroin...

Trung tá Lê Mùi - Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Mường La, tỉnh Sơn La kể lại hành trình phá án

Ăn núi ngủ rừng bám mục tiêu

Vì đang bận theo chuyên án nên lần lữa mãi chúng tôi mới hẹn gặp được Trung tá Lê Mùi - Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Mường La, tỉnh Sơn La. Dù đã 10 ngày trôi qua nhưng, chúng tôi vẫn thấy Trung tá Mùi ho nhiều và thi thoảng cuộc trò chuyện phải gián đoạn vì máu trong mũi anh rỉ ra. Đến khi chia tay, tôi mới hiểu đó là hậu quả của những đêm một mình ăn núi, ngủ rừng.

Nhấp ngụm trà ấm, Trung tá Mùi kể: Đầu năm 2021, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Mường La nắm bắt được thông tin có một đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh. Cụ thể là từ tỉnh Điện Biên về Mường La (Sơn La) để tiêu thụ.

Kết quả trinh sát ban đầu xác định, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động khép kín, với sự tham gia của nhiều nghi can đã có tiền án tiền sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, thái độ liều lĩnh, bất chấp pháp luật. Đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng, che giấu hành vi phạm tội.

Ngay sau đó, Công an huyện Mường La đã quyết định thành lập Chuyên án PN0321 và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh, một kế hoạch triệt phá đường dây tội phạm gieo rắc “cái chết trắng” cho người dân được xây dựng cụ thể, chi tiết.

Các mũi trinh sát xuất kích đều là những cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm trong đánh án ma túy. Trung tá Lê Mùi - Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường La vừa chỉ huy các mũi tấn công vừa trực tiếp lên tận Tuần Giáo (Điện Biên) “tham chiến”. Ngoài ra, lực lượng đánh án của huyện, chuyên án còn có sự hỗ trợ của phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La.

Trong nhiều tháng liền, mọi hoạt động của đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đều không lọt qua khỏi tầm mắt của các trinh sát. “Các đối tượng trong đường dây ma túy này hoạt động rất kín kẽ và tinh vi. Quá trình di chuyển, chúng đều chọn những tuyến đường rừng hiểm trở, khó đi. Vị trí chọn nghỉ chân thường là những ngôi nhà ở trên cao, khó tấn công, dễ quan sát và tẩu thoát. Chưa kể, trên đường đi hay trong nhà đều luôn có người cảnh giới… nên hoạt động trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Anh em phải thường xuyên thay đổi trang phục, nhận dạng và phương tiện”, Trung tá Mùi kể.

Cũng theo Trung tá Mùi: Với sự mưu trí và trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, các trinh sát đã khắc phục, vượt qua mọi khó khăn. Nhiều đêm liền, nhiều anh em trinh sát phải ăn uống tạm bợ, thức trắng cả đêm giữa sương lạnh, đứng cho muỗi và vắt rừng hút máu no căng bụng… nhưng vẫn giữ vững vị trí, không cho kẻ ác thủ có cơ hội tẩu thoát.

Trước ngày chuyên án “cất lưới” khoảng 1 tuần, Trung tá Lê Mùi bất ngờ “mất tích”. Để đảm bảo tính bí mật và bất ngờ, đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người thân của Trung tá Mùi cũng không biết anh đi đâu, không liên lạc được…

Hai đối tượng Chá Dia Nếnh và Chá A Sếnh cùng tang vật tại cơ quan công an

Đánh án lúc rạng sáng

Sau nhiều ngày thăm dò và nghe ngóng, Chá Dia Nếnh (SN 1977, là đối tượng chính trong đường dây này) và Chá A Sếnh (SN 1976, cùng trú tại xã Xa Dung B, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) quyết định chuyển “hàng” từ Điện Biên về Mường La, Sơn La.

Về đến Mường La, 2 đối tượng được con rể của Chá Dia Nếnh hỗ trợ trong việc bố trí nghỉ ngơi ngay trong nhà và hỗ trợ trong việc canh phòng từ xa. Ngôi nhà của con rể Nếnh nhìn từ bên ngoài vào thì thấy như bao ngôi nhà khác của người dân nơi đây. Thế nhưng, qua quá trình trinh sát, các ngoại tuyến phát hiện cửa nhà có 2 lớp cửa sắt rất kiên cố. Chưa hết, trong nhà có con gái của Nếnh đang mang bầu tháng thứ 8, trong khi đó phía ngoài luôn có người canh phòng.

“Ban chuyên án nhận định, với những đối tượng cộm cán như Nếnh và Sếnh, khả năng rất cao là luôn có vũ khí nóng bên người và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Vì vậy, việc bắt 2 đối tượng này tại nhà con rể Nếnh là rất khó được thực hiện vì vừa không đảm bảo tính bất ngờ, vừa không đảm bảo an toàn cho người dân mà trực tiếp là con gái Nếnh đang bầu 8 tháng và chính những cán bộ, chiến sĩ. Một kế hoạch vây bắt khi “cọp” ra khỏi “hang” được xây dựng nhanh chóng, với đủ các phương án dự trù, không để tình huống bất ngờ xảy ra”, Trung tá Mùi kể lại.

2h sáng ngày 3/4, trời Mường La vẫn tối đen như mực, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và thi thoảng một vài tiếng cú đi ăn đêm từ rừng xa vọng lại trong đêm sương lạnh. Các lớp trinh sát của Công an huyện Mường La vẫn theo dõi mọi động tĩnh bên trong căn nhà nhỏ.

Thời gian chậm rãi trôi qua như thách thức sự kiên trì của những cán bộ, chiến sĩ đánh án. Những đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ, những cánh tay, bắp chân đã phủ kín các vết muỗi, vắt rừng cắn… Nhưng vượt qua tất cả là quyết tâm, là trách nhiệm vì sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của nhân dân.

3h sáng, một ánh đèn điện trong nhà con rể Chá Dia Nếnh sáng lên. 5 phút sau, cánh cửa chính ngôi nhà mở ra thăm dò. 3h20’, một đối tượng dắt xe máy đi ra khỏi cửa khoảng 50m mới nổ máy. Đúng lúc này, đối tượng thứ 2 ôm “hàng” trong người đi ra khỏi cửa và cả 2 cùng di chuyển trên xe phân khối lớn, hướng Sơn La - Yên Bái.

Chỉ chờ đến đó, mật lệnh chiến đấu được bí mật truyền đi đến tất cả các lớp trinh sát. Một cuộc vây bắt được dự báo đầy cam go, nguy hiểm bắt đầu.

2 chiếc xe phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao, đi xuyên màn sương dày đặc. Nhưng ở bất cứ đoạn nào đều giữ nguyên khoảng cách để khi có động tĩnh gì, đối tượng cầm hàng phía sau có thể dễ dàng tẩu thoát hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Khi chiếc xe thứ nhất do Chá A Sếnh điều khiển đi đến 1 con dốc cua tại khu vực bản Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. Vì phải lên dốc nên chiếc xe chạy chậm lại.

Chớp thời cơ quý giá, 4 trinh sát ập ra chặn bắt Sếnh và lập tức tắt đèn xe máy mà không để lại một sự nghi ngờ gì cho người phía sau. Chá Dia Nếnh đi sau, khi chiếc xe vừa xuống số để lên dốc thì một ánh đèn phía trước pha lên, chiếu vào mặt. Linh tính của một kẻ tinh ma báo cho gã biết là có điều chẳng lành, thế nhưng lý trí không đủ thời gian để kẻ này kịp xử lý chiếc xe bỏ chạy.

Nếnh giật mình khiến chiếc xe khự lại, khi chưa kịp định hình được điều gì thì Trung tá Phạm Quang Huy - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, ma túy, kinh tế Công an huyện Mường La đã nhảy vào quật ngã cả người lẫn xe. Tiếp sau đó, 7 cán bộ, chiến sĩ khác ập vào tiếp sức khống chế, khi con dao trên người Nếnh vẫn chưa kịp tuốt ra khỏi bao.

“Quá trình vây bắt, từ vị trí đến mọi phương án đều được chúng ta xây dựng rõ ràng, cụ thể. Đơn vị đã tính đến phương án dùng lưới giăng đề phòng 2 tên tội phạm nhảy xuống vực sâu. Khi phát hiện, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế 2 đối tượng đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, bắt giữ đối tượng khi vật chứng vẫn đang trên tay.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã đấu tranh, bắt giữ được 40 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bắt giữ hơn 40 đối tượng, thu giữ hơn 4kg ma túy các loại, 1 khẩu súng và 5 viên đạn.

Trong quá trình nhảy vào quật ngã Nếnh khi đang ngồi trên xe, Trung tá Huy không may bị chạm vào ống bô xe máy bị bỏng ở bắp chân. Vì Nếnh rất to con, nặng phải đến gần 100kg, lúc bị bắt đối tượng phản kháng rất quyết liệt gây không ít khó khăn cho trinh sát nhưng trước sự đồng tâm, hiệp lực đối tượng đã phải chịu tra tay vào còng. Sau khi khống chế 2 đối tượng, tại hiện trường là 8 bánh herôin, 1 con dao nhọn và nhiều tang vật liên quan”, Trung tá Mùi cho biết thêm.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Hồi 03h30 ngày 03/4/2021, tại khu vực bản Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Công an huyện Mường La chủ trì, Phòng PA06 Công an tỉnh phối hợp phá thành công Chuyên án PN0321, bắt quả tang 02 đối tượng gồm: Chá Dia Nếnh (SN 1977) và Chá A Sếnh (SN 1976, cùng trú tại xã Xa Dung B, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ: 08 bánh hêrôin (trọng lượng 2,57 kg), 02 xe môtô và một số tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, trong các ngày 04, 05/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường La thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của 03 đối tượng gồm: Hoàng Văn Tiệp (SN 1985), Lò Văn Cươm (SN 1979, cùng trú tại xã Chiềng Hoa, huyện Mường La); Giàng A Páo (SN 1985 trú tại xã Chiềng Công, huyện Mường La), thu giữ 71,9 gam heroin, 23 viên ma tuý tổng hợp. Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Công an huyện Mường La, Phòng PA06 Công an tỉnh trong chuyên án trên.

