Chủ quán tổ chức “cà phê sung sướng” điều "chân dài" phục vụ khách tới bến

Chủ Nhật, ngày 18/07/2021 11:48 AM (GMT+7)

Một chủ quán ở An Giang tổ chức “cà phê sung sướng” để chiều “quý ông” giữa lúc giãn cách xã hội vừa bị cảnh sát phát hiện.

Sáng 18/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Văn Gõ (46 tuổi) là chủ quán đã tổ chức “cà phê sung sướng” cho nhiều người giữa lúc cả tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội. Gõ bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Đối tượng Trương Văn Gõ

Trước đó, khuya 14/7, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an thị trấn An Châu kiểm tra hành chính đột xuất căn nhà do Trương Văn Gõ thuê ở ấp Hòa Long 4 (thị trấn An Châu). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 đôi nam nữ đang mua, bán dâm và 1 đôi nam nữ khác đang ngồi trong nhà chờ để mua, bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Gõ khai nhận, hằng ngày Gõ bán quán cà phê kế bên nhà, khách đến uống nước có nhu cầu mua dâm, Gõ giới thiệu gái bán dâm có mặt tại quán hoặc điện thoại cho gái bán dâm đến thỏa thuận rồi đưa qua nhà Gõ thực hiện hành vi mua, bán dâm. Mỗi lần bán dâm xong, gái bán dâm chia cho Gõ tiền.

Theo điều tra, Gõ chứa mại dâm được khoảng 5 tháng nay.

Hiện vụ việc đang được, Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

