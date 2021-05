Hai "chân dài" chiều quý ông từ A - Z ngay tại khách sạn

Thứ Hai, ngày 24/05/2021 16:44 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang “hành sự” trong 2 phòng nghỉ của khách sạn Paradise.

Hai đối tượng chỉ đạo nữ nhân viên massage bán dâm.

Ngày 24/5, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an TP.Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Dương Tấn Phúc (38 tuổi, hộ khẩu tại phường 11, quận 3, TP.Hồ Chí Minh - là quản lý Khách sạn Paradise và Hoàng Phúc Dũng (19 tuổi, trú tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - là nhân viên lễ tân khu masage khách sạn Paradise có địa chỉ tại thôn Nam Đội Thân, TP.Bắc Kạn) về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 0h ngày 10/5, Công an TP.Bắc Kạn phát hiện và bắt quả tang tại 2 phòng nghỉ của khách sạn có hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp cơ sở massage, thu được nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động mại dâm.

Tại cơ quan các đối tượng khai nhận, 2 gái bán dâm là nhân viên của khu massage Paradise đồng thời thừa nhận bán dâm dưới sự chỉ đạo, điều hành của Phúc và Dũng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

