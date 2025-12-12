Lấy lời khai người cướp bông tai bé gái 5 tuổi ở TPHCM

Ngày 12-12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM mời Lê Thị Bích Trâm (SN 1988) lên làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, anh Đào Hữu Tùng đến công an trình báo về việc con gái 5 tuổi của anh bị cướp bông tai khi đang chơi trước nhà.

Cụ thể, tối 8-12, con gái anh Tùng chơi trước nhà với bạn thì có một phụ nữ chạy xe đạp điện chở theo bé gái ngang nhà anh và xuống xe cướp đôi bông tai của con gái anh.

Lê Thị Bích Trâm khai cướp bông tai bé gái ở TPHCM

Vào cuộc điều tra, công an đã mời Lê Thị Bích Trâm lên làm việc. Tại cơ quan công an, Trâm thừa nhận cướp bông tai của bé gái và mang ra triệm vàng bán. Công an đã lập hồ sơ xử lý và thực nghiệm lại hiện trường.

Để phòng tránh tình trạng trẻ em bị kẻ xấu giật bông tai, dây chuyền hoặc tài sản. Công an xã Tân Vĩnh Lộc khuyến cáo người dân: Trẻ nhỏ không ý thức được nguy hiểm, dễ bị kẻ xấu tiếp cận vì vậy không nên cho trẻ đeo trang sức hoặc tháo trang sức khi ra ngoài.

"Hạn chế để trẻ chơi 1 mình ở nơi công cộng, trước nhà hoặc ngoài đường nhất là đối với trẻ từ 2 đến 10 tuổi. Lắp đặt Camera khu vực trước, trong, gần nhà để giám sát trẻ. Và đặt biệt đó là bằng chứng quan trọng khi xảy ra sự cố. Dạy trẻ các kỹ năng bị người la tiếp cận như: lùi lại, la hét, hoặc chạy vào nhà. Nếu phát hiện đối tượng có hành vi bất thường báo ngay cho công an xã để chủ động phòng ngừa" - Công an xã Tân Vĩnh Lộc khuyến cáo.